Ahmet İlhan Özek: Dünya Kupası'nda başarı gelecek!

Bir zamanlar Türk Milli Takımı'nın formasını terleten tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özek, "A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Futbolcu arkadaşlarımın ve genç kardeşlerimin bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Gerçekten çok yetenekli bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonla Dünya Kupası'nda önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Türk Milli Takımı'nın formasını 2013-2014 yılları arasında terleten Aliağa FK'nin 38 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek, A Milli Takım'ın Dünya Kupası sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ay-yıldızlı formayı giydiği döneme dair hatıralarını da aktaran Özek, mevcut kadronun potansiyeline duyduğu inancı vurgularken, kaptan Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere yeni jenerasyonun önemli başarılara imza atabileceğini ifade etti. Anadolu kulüplerinden milli takıma yükselmenin zorluklarına da değinen deneyimli futbolcu, geçmişten günümüze değişen oyuncu yapısına dikkat çekti.

"UMARIM DÜNYA KUPASI'NI EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLARIZ"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımını değerlendiren tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan Özek, ay-yıldızlı ekibin başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Mevcut kadronun potansiyeline inandığını belirten Özek, "A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Futbolcu arkadaşlarımın ve genç kardeşlerimin bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Gerçekten çok yetenekli bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonla birlikte bu yılki Dünya Kupası'nda önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Geçmişte milli formayı giymiş bir oyuncu olarak, o formayı taşımanın onurunu her zaman içimde hissettim. Şimdi aynı gururu bu genç kardeşlerimiz yaşıyor. Umarım Dünya Kupası'nı en iyi şekilde tamamlarız" dedi.

"HAKAN ÇALHANOĞLU KARAKTERİYLE ÇOK DEĞERLİ BİR ARKADAŞIM"

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile aynı dönemde milli takımda yer aldığını hatırlatan Özek, "Benim milli takıma seçildiğim dönemde Hakan Çalhanoğlu da kadrodaydı. O dönem yanlış hatırlamıyorsam Bayer Leverkusen forması giyiyordu. Genç bir oyuncu olmasına rağmen geçen süreçte kendini sürekli geliştirdi. Şu anda İtalya'da ülkemizi son derece başarılı bir şekilde temsil ediyor. Karakteriyle de çok değerli bir arkadaşımdır; nitekim şu anda milli takımda kaptanlık ve ağabeylik görevlerini başarıyla üstleniyor. Kendisine başarılar diliyor, Allah'tan yardımcısı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KOSOVA MAÇI BENİM İÇİN DUYGUSALDI"

Milli takımın Kosova'yı eleyerek kupaya gitmesinin kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirten deneyimli oyuncu, "Benim forma giydiğim yıllarda FIFA henüz Kosova'yı tanımadığı için, Kosova ile oynadığımız karşılaşma resmi maç olarak kayıtlara geçmemişti. Yanılmıyorsam o ilk maçı 6-1 gibi bir skorla kazanmıştık. Milli takımımızın Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı son maçla birlikte, o günkü hatıralarım yeniden gözümde canlandı. Oynadığım o karşılaşma, Soma faciasının yaşandığı döneme denk gelen bir hazırlık maçıydı ve sahaya siyah formalarla çıkmıştık. Ayrıca o müsabaka, benim milli takımdaki ilk golümü attığım maçtı" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULUK KARİYERİMİN SON DÖNEMLERİNDEYİM"

Futbolculuk kariyerinin son dönemine girdiğini ve geleceğe yönelik hazırlıklar yaptığını ifade eden Ahmet İlhan Özek, geçmişteki talihsiz sakatlığına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Zaman çok hızlı geçiyor. Artık futbolculuk kariyerimin son dönemlerindeyim. Elbette sadece hatıralarla yaşanmıyor, bu nedenle şu anda gelecekle ilgili kariyer planlamamı yapıyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Benim dönemimde milli takımda yeni bir yapılanma sürecine girilmişti. Kosova maçı ve ABD kampı sonrası asıl kadroda kendime yer bulmayı başarmıştım. Uzunca bir süre devam etmesini umduğum milli takım kariyerim, maalesef ayağımın kırılmasıyla sekteye uğradı ve o sakatlıktan sonra tüm kariyer planlamam değişti" dedi.

"ANADOLU KULÜBÜNDEN MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK OLDUKÇA ZORDU"

Günümüzdeki kadro yapısını geçmişle kıyaslayan Özek, Anadolu kulüplerinden milli takıma gitmenin zorlaştığını belirterek, "Kendi dönemimde de bir Anadolu kulübünden milli takıma seçilmek oldukça zordu. O yıllarda kadroya ya az sayıdaki gurbetçi oyuncumuz ya da klasik olarak dört büyük takımın oyuncuları çağrılırdı. Karabükspor'dan ben, Akhisar Belediyespor'dan Uğur Demirok ve Kasımpaşa'dan Adem Büyük kadroya davet ediliyorduk. Daha sonra onlar büyük takımlara transfer oldular. Günümüzde ise durum tamamen değişti. Yeni jenerasyonumuz Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyiyor. Kadro kalitesinin ve yurt dışındaki oyuncu havuzumuzun bu denli geniş olması sebebiyle, şu anki mevcut yapıda bir Anadolu kulübünden oyuncunun milli takıma seçilmesi çok daha zor görünüyor. O dönem o formayı giyebilmiş şanslı insanlardan biri olduğum için kendimi gururlu hissediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.