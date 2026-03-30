Mircea Lucescu korkuttu

Ülkemizde uzun yıllar görev yapan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kampta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Slovakya maçının teknik toplantısı sırasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adama sağlık ekibinin müdahale ettiği kaydedildi. Acilen hastaneye kaldırılan ve kısa bir süre bilinci kapalı kalan Rumen çalıştırıcının durumunun iyi olduğu açıklandı.

Perşembe günü A Milli Takım'ın 1-0 yendiği mücadelede Romanya'nın başında bulunan Lucescu'nun kalp ritim bozukluğu yaşadığı açıklandı. Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hasta, ciddi bir kalp ritim bozukluğu nedeniyle getirildi. Tıbbi ekiplerin gözetimi altındadır" denildi. Lucescu ise, "Şu an iyiyim. Daha kapsamlı testlerden geçeceğim" açıklamasını yaptı.