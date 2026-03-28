Beşiktaş-Galatasaray GAİN maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı nefes kesen bir derbiyle devam ediyor. Ligin 23. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray GAİN'i konuk ediyor. "Maç saat kaçta, hangi kanalda?" soruları sporseverler tarafından araştırılırken, karşılaşmanın 28 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacağı açıklandı. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ndeki mücadelede hakem Hatem Yarar görev yapacak. İşte Beşiktaş-Galatasaray GAİN derbi maçına dair tüm detaylar ve yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Galatasaray GAİN arasındaki dev derbi, 28 Mart 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin ev sahipliği yapacağı zorlu müsabakanın başlama saati 13.00 olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadın futbolunda haftanın en kritik karşılaşması olan bu derbi, naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Beşiktaş JK ve Galatasaray YouTube kanallarında canlı yayınlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

TFF tarafından yapılan görevlendirmeye göre, bu kritik mücadelede Hatem Yarar düdük çalacak. Yarar'ın yönetiminde oynanacak karşılaşma, iki takımın puan cetvelindeki sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Beşiktaş maç günü paylaşımı

#BeşiktaşınMaçıVar 🦅🏆 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi | 23. Hafta🆚 Galatasaray GAİN🕗 13.00📍 BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri📺 Beşiktaş JK YouTube pic.twitter.com/EY9xdRs6kH — Beşiktaş JK Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) March 27, 2026

Galatasaray GAİN maç günü paylaşımı

🏆 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi🗓️ 23. Hafta🆚 Beşiktaş📆 28.03.2026⏰ 13.00🏟️ Fulya Hakkı Yeten Tesisleri📺 Galatasaray YouTube pic.twitter.com/X8a6nKYHHS — Galatasaray GAİN (@kadinfutbolGS) March 27, 2026