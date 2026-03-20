Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool'dan Ibrahima Konate için ırkçılık açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Ibrahima Konate'ye karşı sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı söylemleri kınadı. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 17:42
Liverpool, Ibrahima Konate'nin sosyal medya üzerinden maruz kaldığı ırkçı hakaretler için bir kınama mesajı yayınladı. İşte Premier Lig ekibinin resmi kanalları üzerinden "Liverpool FC, Ibrahima Konate'ye sosyal medyada yöneltilen iğrenç ve kabul edilemez ırkçı istismar karşısında öfkelidir." başlığı ile yayınlanan o açıklama...

"ANONİM HESAPLARIN ARKASINA SAKLANARAK..."

"Bu davranış tamamen kabul edilemezdir. İnsanlık dışıdır, korkaktır ve nefretten beslenmektedir. Irkçılığın futbolda, toplumda, çevrim içi ya da çevrim dışı hiçbir alanda yeri yoktur.

Oyuncularımız hedef değildir. Onlar insan. Çoğu zaman anonim hesapların arkasına saklanarak oyunculara yöneltilen bu istismar, oyuna ve buna izin veren platformlara sürülmüş bir lekedir.

Futbolun tüm paydaşları bir araya gelmeli ve açıkça, tavizsiz bir şekilde bunun tolere edilmeyeceğini söylemelidir. Sadece kınama sözleri yeterli değildir.

Sosyal medya şirketleri sorumluluk almalı ve şimdi harekete geçmelidir. Bu platformlar bu istismarı önleyecek güce, teknolojiye ve kaynaklara sahiptir; ancak çoğu zaman bunu yapmamaktadırlar. Irkçı nefrete kontrolsüz şekilde yayılma imkanı tanımak bir tercihtir ve bu tercih, oyun genelinde oyunculara, ailelere ve topluluklara zarar vermeye devam etmektedir.

Ibrahima Konate'ye tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz ve mümkün olan her yerde sorumluları tespit etmek için ilgili makamlarla birlikte çalışacağız. Ancak zarar oluştuktan sonra yanıt verme yükü sürekli oyuncuların ve kulüplerin omuzlarında kalamaz.

Mevcut durumun devam etmesine izin verilemez. Bu durumla yüzleşilmeli, karşı çıkılmalı ve ortadan kaldırılmalıdır—yarın değil, şimdi."

Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi açıldı | Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesti: Milletimize hizmet için varız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
