Ziraat Türkiye Kupası
Ronaldo başkanlığa soyundu

Ronaldo başkanlığa soyundu

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın alarak kulübün ortakları arasına katıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Ronaldo başkanlığa soyundu
Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın alarak kulübün ortakları arasına katıldı. Bu satın alma sonrası Portekizli yıldız, S.Arabistan'a transfer sürecinde önemli rol oynayan Almeria Başkanı ve sahibi Mohamed Al Khereiji ile iş ortaklığına adım attı.
