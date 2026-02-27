Howard Webb'den MHK'ye ziyaret

İngiltere Profesyonel Futbol Hakem Kurulu (PGMOL) Direktörü Howard Webb, MHK'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun daveti üzerine Türkiye'ye gelen Webb, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan MHK merkezini ziyaret etti. Ziyarette Türk hakemliğinin eğitim, gelişim ve performans izleme yapısının temel bileşenleri olan Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi, Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) yapılanması ve Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Webb'i kabul etti. Görüşmede Türk hakemliğinin gelişimi, uluslararası iş birlikleri ve modern hakemlik uygulamalarına yönelik stratejik hedefler ele alındı. Ziyaretin sonunda başkan Hacıosmanoğlu, Webb'e günün anısına A Milli Takım forması hediye etti.