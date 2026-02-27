Adım adım hedefe

CANLI SKOR ANA SAYFA
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Najma karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 5-0'lık skorla kazanırken, karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Cristiano Ronaldo oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Najma karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 5-0'lık skorla kazanırken, karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Cristiano Ronaldo oldu. Karşılaşmada bir gol katkısı sağlayan 41 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin 965. golünü kaydetti. Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşmasına 35 gol kaldı. Al Nassr formasıyla 100 golü geride bırakan Cristiano Ronaldo, dört farklı kulüp ve milli takım kariyerinde 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu. Ronaldo, kariyeri boyunca Real Madrid formasıyla 450, Manchester United formasıyla 145, Juventus formasıyla 101 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı ile ise 138 gole ulaştı.

