Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçı detayları: Saati, kanalı ve yayın bilgisi!

Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın en dengesiz randevularından birinde Al Ittihad, kendi sahasında ligin sonuncusu Al Najma’yı ağırlıyor. 31 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa kupaları potasından kopmak istemeyen Al Ittihad, taraftarı önünde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer tarafta, sadece 5 puanla 18. sırada yer alan ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Al Najma ise, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde tarihi bir puan sürprizi yaparak kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. İşte Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

01 Şubat 2026 Pazar 16:11
Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

King Abdullah Sports City Stadyumu'ndaki Al Ittihad Jeddah-Al Najma mücadelesi, ligin en kaliteli hücum hatlarından birine sahip olan ev sahibi ekip ile en çok gol yiyen savunmalarından biri arasındaki stratejik savaşa sahne olacak. Ev sahibi ekip, son haftalarda zaman zaman puan kayıpları yaşasa da kendi sahasındaki dominasyonu ve orta sahadaki dünyaca ünlü yıldızlarının oyun zekasıyla maça net favori olarak çıkıyor; özellikle maçın başında kurulacak yoğun baskıyla skoru erkenden bulup oyunun kontrolünü ele almayı planlıyorlar. Konuk ekip tarafında ise tablo oldukça karanlık; bu sezon kalesini gole kapatmakta büyük zorluk çeken ekip, dev rakibi karşısında katı bir savunma kurgusu ve kalabalık bir orta saha bloğuyla direnç göstermeye çalışacak. İşte Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçının detayları...

Al Ittihad Jeddah-Al Najma MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

Al Ittihad Jeddah-Al Najma MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında start alacak Al Ittihad Jeddah-Al Najma mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Ittihad Jeddah-Al Najma MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad Jeddah-Al Najma mücadelesi TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL ITTIHAD JEDDAH-AL NAJMA MAÇI CANLI | TRT TABİİ SPOR 1 İZLE

Al Ittihad Jeddah-Al Najma MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad Jeddah: Rajkovic; Al-Shanqiti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Kante, Fabinho, Doumbia; Diaby, Al Shehri, Roger

Al Najma: Victor Braga; Vitao, Samir Caetano, Al Haleel, Al Hawsawi; Flores; Jasim, Tijanic, Al Tulayhi, Boutobba; Al Dubais

ASpor CANLI YAYIN

