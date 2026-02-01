Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçı detayları: Saati, kanalı ve yayın bilgisi!

Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

King Abdullah Sports City Stadyumu'ndaki Al Ittihad Jeddah-Al Najma mücadelesi, ligin en kaliteli hücum hatlarından birine sahip olan ev sahibi ekip ile en çok gol yiyen savunmalarından biri arasındaki stratejik savaşa sahne olacak. Ev sahibi ekip, son haftalarda zaman zaman puan kayıpları yaşasa da kendi sahasındaki dominasyonu ve orta sahadaki dünyaca ünlü yıldızlarının oyun zekasıyla maça net favori olarak çıkıyor; özellikle maçın başında kurulacak yoğun baskıyla skoru erkenden bulup oyunun kontrolünü ele almayı planlıyorlar. Konuk ekip tarafında ise tablo oldukça karanlık; bu sezon kalesini gole kapatmakta büyük zorluk çeken ekip, dev rakibi karşısında katı bir savunma kurgusu ve kalabalık bir orta saha bloğuyla direnç göstermeye çalışacak. İşte Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçının detayları...

Al Ittihad Jeddah-Al Najma MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

Al Ittihad Jeddah-Al Najma MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında start alacak Al Ittihad Jeddah-Al Najma mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Ittihad Jeddah-Al Najma MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad Jeddah-Al Najma mücadelesi TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Ittihad Jeddah-Al Najma MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad Jeddah: Rajkovic; Al-Shanqiti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Kante, Fabinho, Doumbia; Diaby, Al Shehri, Roger

Al Najma: Victor Braga; Vitao, Samir Caetano, Al Haleel, Al Hawsawi; Flores; Jasim, Tijanic, Al Tulayhi, Boutobba; Al Dubais