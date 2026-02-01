CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Fateh-Al Hazm maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yaynınlanacak?

Al Fateh-Al Hazm maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yaynınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig’in 20. haftasında Al Fateh, kendi sahasında Al Hazm’ı konuk ediyor. Topladığı 22 puanla 10. sırada yer alan ve son haftalarda dalgalı bir form grafiği çizen Al Fateh, taraftarı önünde kazanarak ilk 8 yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Diğer tarafta, 20 puanla 12. sırada bulunan ve geçtiğimiz Al Shabab'a 4-0 yenilen Al Hazm ise, zorlu deplasmandan puanla dönerek düşme hattıyla arasındaki mesafeyi korumak istiyor. İşte Al Fateh-Al Hazm maçının canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 16:24
Al Fateh-Al Hazm maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yaynınlanacak?

Al Fateh-Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'ndaki Al Fateh-Al Hazm mücadelesi, ligin benzer güçteki iki ekibinin stratejik mücadelesine sahne olacak. Ev sahibi ekip, bu sezon iç sahada sergilediği baskın oyun yapısını ve hücumdaki üretkenliğini bu maçta da sürdürerek, rakibi karşısında oyunun kontrolünü erkenden eline almayı planlıyor; özellikle son maçlardaki savunma zaafiyetlerini kolektif bir yardımlaşma ile kapatarak kalesini gole kapatmayı amaçlıyorlar. Konuk ekip tarafında ise deplasman direnci ön plana çıkıyor. Savunma güvenliğini elden bırakmadan, rakibin hücumda vereceği boşlukları hızlı geçiş oyunlarıyla değerlendirmeyi hedefleyen deplasman ekibi için bu maç, alt sıralardaki takımların puan kaybettiği haftada altın değerinde bir fırsat niteliğinde. Peki Al Fateh-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Fateh-Al Hazm MAÇI NE ZAMAN?

Al Fateh-Al Hazm maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

Al Fateh-Al Hazm MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında start alacak Al Fateh-Al Hazm mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Fateh-Al Hazm MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Hazm mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

G.Saray'dan son dakika transferi! İşte o yıldız
G.Saray'dan Boudaoui'ye teklif!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e YPG tepkisi: CHP sınırın 40 km ötesini okuyamıyor | Küreselciler de "Dünya 5'ten büyük" diyor
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı!
Sallai'ye Premier Lig'den talip çıktı
6
Fotomaç Keşfet
