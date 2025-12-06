Günün maçları listesi | Bugün kimin maçı var? 6 Aralık Cumartesi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Futbolda heyecan dolu hafta sonu başlıyor. Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, Serie A, Premier Lig, Ligue 1... Günün en dikkat çeken karşılaşması, Başakşehir FK ile Fenerbahçe arasında olacak. Galatasaray derbisindeki beraberliğin ardından zirve takibinin en yakın ismi olmaya devam eden olan sarı-lacivertliler, Şehir'de hata yapmak istemiyor. Trendyol 1. Lig'de play-off ve düşme hattı gerginliği ile kritik mücadelelerle heyecan doruklara taşınırken Avrupa'nın dev liglerinde puan savaşları yaşanacak. İşte 6 Aralık Cumartesi maç takvimi ve yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 07:52
Hafta sonunun gelişiyle birlikte tüm ligler yoğun tempoya giriş yapıyor. 6 Aralık Cumartesi gününün en heyecanlı karşılaşması, Başakşehir FK ile Fenerbahçe arasında, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Ligde liderliği zorlayan sarı-lacivertliler, zirve yolunda ilerlemek için hata yapmak istemiyor. 1. Lig'de düşme hattında büyük mücadele sürerken Premier Lig'de ise lider Arsenal, Aston Villa'ya konuk olacak. İşte 6 Aralık Cumartesi günün maçları ve yayın bilgileri...

Bugünün maçları listesi 6 Aralık 2025

GÜNÜ MAÇLARI LİSTESİ 5 ARALIK CUMA

Süper Lig

14.30 Eyüpspor-Kayserispor (beIN Sports 1)

17.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

20.00 Başakşehir FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Serik Spor-Keçiörengücü (TRT Spor)

16:00 Ümraniyespor-Amed SK (TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

15:30 Aston Villa-Arsenal

18:00 Tottenham-Brentford

18:00 Bournemouth-Chelsea

18:00 Newcastle United-Burnley

18:00 Manchester City-Sunderland

18:00 Everton-Nottingham Forest

20:30 Leeds United-Liverpool

İspanya - LaLiga

16:00 Villarreal-Getafe

18:15 Deportivo Alaves-Real Sociedad

20:30 Real Betis-Barcelona

23:00 Athletic Bilbao-Atletico Madrid

İtalya - Serie A

17:00 Sassuolo-Fiorentina

20:00 Inter-Como

22:45 Hellas Verona-Atalanta

Fransa - Ligue 1

19:00 Nantes-Lens

21:00 Toulouse-RC Strasbourg

23:05 PSG-Rennes

Almanya - Bundesliga

17:30 Heidenheim-Freiburg

17:30 Wolfsburg-Union Berlin

17:30 Stuttgart-Bayern Münih

17:30 Augsburg-Bayer Leverkusen

17:30 Köln-St. Pauli

20:30 RB Leipzig-Eintracht Frankfurt

ASpor CANLI YAYIN

