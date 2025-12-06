Günün maçları listesi | Bugün kimin maçı var? 6 Aralık Cumartesi

Hafta sonunun gelişiyle birlikte tüm ligler yoğun tempoya giriş yapıyor. 6 Aralık Cumartesi gününün en heyecanlı karşılaşması, Başakşehir FK ile Fenerbahçe arasında, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Ligde liderliği zorlayan sarı-lacivertliler, zirve yolunda ilerlemek için hata yapmak istemiyor. 1. Lig'de düşme hattında büyük mücadele sürerken Premier Lig'de ise lider Arsenal, Aston Villa'ya konuk olacak. İşte 6 Aralık Cumartesi günün maçları ve yayın bilgileri...
GÜNÜ MAÇLARI LİSTESİ 5 ARALIK CUMA
Süper Lig
14.30 Eyüpspor-Kayserispor (beIN Sports 1)
17.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
20.00 Başakşehir FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Serik Spor-Keçiörengücü (TRT Spor)
16:00 Ümraniyespor-Amed SK (TRT Spor)
19:00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
15:30 Aston Villa-Arsenal
18:00 Tottenham-Brentford
18:00 Bournemouth-Chelsea
18:00 Newcastle United-Burnley
18:00 Manchester City-Sunderland
18:00 Everton-Nottingham Forest
20:30 Leeds United-Liverpool
İspanya - LaLiga
16:00 Villarreal-Getafe
18:15 Deportivo Alaves-Real Sociedad
20:30 Real Betis-Barcelona
23:00 Athletic Bilbao-Atletico Madrid
İtalya - Serie A
17:00 Sassuolo-Fiorentina
20:00 Inter-Como
22:45 Hellas Verona-Atalanta
Fransa - Ligue 1
19:00 Nantes-Lens
21:00 Toulouse-RC Strasbourg
23:05 PSG-Rennes
Almanya - Bundesliga
17:30 Heidenheim-Freiburg
17:30 Wolfsburg-Union Berlin
17:30 Stuttgart-Bayern Münih
17:30 Augsburg-Bayer Leverkusen
17:30 Köln-St. Pauli
20:30 RB Leipzig-Eintracht Frankfurt