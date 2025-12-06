Günün maçları listesi | Bugün kimin maçı var? 6 Aralık Cumartesi

Hafta sonunun gelişiyle birlikte tüm ligler yoğun tempoya giriş yapıyor. 6 Aralık Cumartesi gününün en heyecanlı karşılaşması, Başakşehir FK ile Fenerbahçe arasında, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Ligde liderliği zorlayan sarı-lacivertliler, zirve yolunda ilerlemek için hata yapmak istemiyor. 1. Lig'de düşme hattında büyük mücadele sürerken Premier Lig'de ise lider Arsenal, Aston Villa'ya konuk olacak. İşte 6 Aralık Cumartesi günün maçları ve yayın bilgileri...

GÜNÜ MAÇLARI LİSTESİ 5 ARALIK CUMA

Süper Lig

14.30 Eyüpspor-Kayserispor (beIN Sports 1)

17.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

20.00 Başakşehir FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Serik Spor-Keçiörengücü (TRT Spor)

16:00 Ümraniyespor-Amed SK (TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

15:30 Aston Villa-Arsenal

18:00 Tottenham-Brentford

18:00 Bournemouth-Chelsea

18:00 Newcastle United-Burnley

18:00 Manchester City-Sunderland

18:00 Everton-Nottingham Forest

20:30 Leeds United-Liverpool

İspanya - LaLiga

16:00 Villarreal-Getafe

18:15 Deportivo Alaves-Real Sociedad

20:30 Real Betis-Barcelona

23:00 Athletic Bilbao-Atletico Madrid

İtalya - Serie A

17:00 Sassuolo-Fiorentina

20:00 Inter-Como

22:45 Hellas Verona-Atalanta

Fransa - Ligue 1

19:00 Nantes-Lens

21:00 Toulouse-RC Strasbourg

23:05 PSG-Rennes

Almanya - Bundesliga

17:30 Heidenheim-Freiburg

17:30 Wolfsburg-Union Berlin

17:30 Stuttgart-Bayern Münih

17:30 Augsburg-Bayer Leverkusen

17:30 Köln-St. Pauli

20:30 RB Leipzig-Eintracht Frankfurt