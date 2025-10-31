HaberlerFutbol Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! İki adaydan da canlı yayında açıklama
Benfica'da başkanlık yarışı kızışırken Rui Costa ve Joao Noronha Lopes canlı yayında Jose Mourinho'nun geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her iki aday da deneyimli teknik direktörle ilgili tutumlarını netleştirdi. İşte o açıklamalar…
Portekiz devi Benfica'da başkanlık yarışı tüm hızıyla sürüyor. İlk turda rekor katılımın yaşandığı seçimde Rui Costa ve Joao Noronha Lopes ikinci tura kalmıştı. Yeni başkanın belirleneceği 8 Kasım öncesinde iki aday, bir televizyon programında canlı yayında karşı karşıya geldi.
Programın en dikkat çeken bölümü ise Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında yapılan açıklamalar oldu. Bruno Lage'in ayrılığının ardından göreve getirilen Mourinho'nun geleceğiyle ilgili her iki aday da görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.
Mevcut başkan Rui Costa, Mourinho'nun sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Mourinho'nun iki yıllık sözleşmesi var ve sezon sonunda ayrılma opsiyonu bulunuyor. Şu anda bunu sorgulamanın bir anlamı yok. O, Benfica'yı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışıyor. Süper Kupa'yı kazandık, önümüzde lig, Portekiz Kupası ve toparlanması gereken bir Şampiyonlar Ligi süreci var. Mourinho'nun tek hedefi mümkün olan en fazla maçı kazanmak."
Rakibi Joao Noronha Lopes ise tecrübeli teknik adama destek verdiğini vurgulayarak seçilmesi halinde Mourinho ile yola devam edeceğini belirtti: "Mourinho'nun bu sezon şampiyon olacağına inanıyorum. Kendisinin seçmediği, zayıf bir kadroyla çalışıyor; bu nedenle beklentileri buna göre değerlendirmeliyiz. Onu şu aşamada sorumlu tutmak doğru değil. Hedef tüm kupalar olmalı, ama ben bu sezon özelinde şampiyonluk baskısı yapmayacağım."
Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, kırmızı-beyazlı ekibin başında şu ana kadar 9 maça çıktı. Portekizli teknik adam yönetiminde Benfica, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.