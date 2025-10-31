CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! İki adaydan da canlı yayında açıklama

Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! İki adaydan da canlı yayında açıklama

Benfica'da başkanlık yarışı kızışırken Rui Costa ve Joao Noronha Lopes canlı yayında Jose Mourinho'nun geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her iki aday da deneyimli teknik direktörle ilgili tutumlarını netleştirdi. İşte o açıklamalar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 14:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! İki adaydan da canlı yayında açıklama

Portekiz devi Benfica'da başkanlık yarışı tüm hızıyla sürüyor. İlk turda rekor katılımın yaşandığı seçimde Rui Costa ve Joao Noronha Lopes ikinci tura kalmıştı. Yeni başkanın belirleneceği 8 Kasım öncesinde iki aday, bir televizyon programında canlı yayında karşı karşıya geldi.

Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! İki adaydan da canlı yayında açıklama

Programın en dikkat çeken bölümü ise Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında yapılan açıklamalar oldu. Bruno Lage'in ayrılığının ardından göreve getirilen Mourinho'nun geleceğiyle ilgili her iki aday da görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! İki adaydan da canlı yayında açıklama

Mevcut başkan Rui Costa, Mourinho'nun sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Mourinho'nun iki yıllık sözleşmesi var ve sezon sonunda ayrılma opsiyonu bulunuyor. Şu anda bunu sorgulamanın bir anlamı yok. O, Benfica'yı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışıyor. Süper Kupa'yı kazandık, önümüzde lig, Portekiz Kupası ve toparlanması gereken bir Şampiyonlar Ligi süreci var. Mourinho'nun tek hedefi mümkün olan en fazla maçı kazanmak."

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! İki adaydan da canlı yayında açıklama

Rakibi Joao Noronha Lopes ise tecrübeli teknik adama destek verdiğini vurgulayarak seçilmesi halinde Mourinho ile yola devam edeceğini belirtti: "Mourinho'nun bu sezon şampiyon olacağına inanıyorum. Kendisinin seçmediği, zayıf bir kadroyla çalışıyor; bu nedenle beklentileri buna göre değerlendirmeliyiz. Onu şu aşamada sorumlu tutmak doğru değil. Hedef tüm kupalar olmalı, ama ben bu sezon özelinde şampiyonluk baskısı yapmayacağım."

Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! İki adaydan da canlı yayında açıklama

Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, kırmızı-beyazlı ekibin başında şu ana kadar 9 maça çıktı. Portekizli teknik adam yönetiminde Benfica, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

REKLAM - D&R
Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine aday oldu
DİĞER
Galatasaray’ın Osimhen için istediği rakam olay oldu! Tarihe geçecek bonservis ücreti...
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i 14:49
İtalya'da Hakan rüzgarı! Ayın oyuncusu... İtalya'da Hakan rüzgarı! Ayın oyuncusu... 14:36
Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! 14:03
Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! 13:33
F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü 13:32
Baskonya Anadolu Efes maçı CANLI izle! Baskonya Anadolu Efes maçı CANLI izle! 10:12
Daha Eski
Sönmez 2. turda veda etti Sönmez 2. turda veda etti 10:13
Augsburg - Borussia Dortmund maçı detayları! Augsburg - Borussia Dortmund maçı detayları! 10:32
F.Bahçe'nin yıldızına talip var! Devre arasında ayrılabilir F.Bahçe'nin yıldızına talip var! Devre arasında ayrılabilir 10:42
Al Akhdoud - Al Najma maçı detayları! Al Akhdoud - Al Najma maçı detayları! 11:05
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i 11:14
Al Hilal - Al Shabab maçı detayları! Al Hilal - Al Shabab maçı detayları! 11:39