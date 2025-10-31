Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! İki adaydan da canlı yayında açıklama

Programın en dikkat çeken bölümü ise Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında yapılan açıklamalar oldu. Bruno Lage'in ayrılığının ardından göreve getirilen Mourinho'nun geleceğiyle ilgili her iki aday da görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Mevcut başkan Rui Costa, Mourinho'nun sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Mourinho'nun iki yıllık sözleşmesi var ve sezon sonunda ayrılma opsiyonu bulunuyor. Şu anda bunu sorgulamanın bir anlamı yok. O, Benfica'yı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışıyor. Süper Kupa'yı kazandık, önümüzde lig, Portekiz Kupası ve toparlanması gereken bir Şampiyonlar Ligi süreci var. Mourinho'nun tek hedefi mümkün olan en fazla maçı kazanmak."