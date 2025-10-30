CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hakemlerin bahis oynadıkları gerekçesiyle açılan soruşturmayla ilgili konuştu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 17:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabulü sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, yaşanan bahis skandalı hakkında da konuştu. İşte Erdoğan'ın o sözleri:

"DEVLET GEREĞİNİ YAPIYOR"

Son dönemde mesela bir hakemler olayı ortaya çıkmıştır. Hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır.

Vatandaş tribündeki bu gelişmeyi görünce çok mutlu olmaktadır. 'Neler oluyor neler' demeye başlamıştır.

Bodrum'dan farklı galibiyet!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Derbileri yönetecek hakemler açıklandı!
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama! Başkan Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama! 17:00
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! 16:47
Bodrum'dan farklı galibiyet! Bodrum'dan farklı galibiyet! 16:24
Şampiyonlar Ligi hesabından Kenan Yıldız paylaşımı Şampiyonlar Ligi hesabından Kenan Yıldız paylaşımı 16:00
Merve Kavurat dünya şampiyonu! Merve Kavurat dünya şampiyonu! 13:49
G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi sürüyor! 13:58
Daha Eski
Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! 14:18
Hacıosmanoğlu'ndan sert açıklama: Türk futbolunda bir daha... Hacıosmanoğlu'ndan sert açıklama: Türk futbolunda bir daha... 14:34
Ç. Rizespor deplasmanda üst tura yükseldi! Ç. Rizespor deplasmanda üst tura yükseldi! 14:49
F.Bahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı F.Bahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı 15:06
Beşiktaş’a derbi öncesi müjde! Beşiktaş’a derbi öncesi müjde! 15:19
Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez 15:29