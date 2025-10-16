CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 08:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 Atletico Madrid - Manchester United (Disney+)

22:00 PSG - Real Madrid (TRT Spor)

22:00 Benfica - Arsenal (Disney+)

22:00 Bayern München - Juventus (Disney+)

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

14:00 PSV Eindhoven - Minsk

15:00 Ferencvaros - Sparta Prag

19:00 Brann - Hammarby

19:00 Katowice - Hacken

19:00 SFK 2000 - Young Boys

20:30 Ajax - Grasshopper

Bugün kimin maçı var? 16 Ekim maç listesi!

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den ara transferde bomba hamle!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Galatasaray’da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Genç oyuncu rotasını Samandıra’ya kırdı...
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
Talisca ile yollar ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 00:18
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 00:18
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! 00:17
Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! 00:17
Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." 00:17
Al-Ahli’den Merih hamlesi! Al-Ahli’den Merih hamlesi! 00:17
Daha Eski
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek 00:17
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 00:17
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... 00:17
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 00:17
Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar 00:17
Milli futbolcunun kulübünden tepki! Milli futbolcunun kulübünden tepki! 00:17