Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
16 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 Atletico Madrid - Manchester United (Disney+)
22:00 PSG - Real Madrid (TRT Spor)
22:00 Benfica - Arsenal (Disney+)
22:00 Bayern München - Juventus (Disney+)
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası
14:00 PSV Eindhoven - Minsk
15:00 Ferencvaros - Sparta Prag
19:00 Brann - Hammarby
19:00 Katowice - Hacken
19:00 SFK 2000 - Young Boys
20:30 Ajax - Grasshopper
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...