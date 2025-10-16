Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 Atletico Madrid - Manchester United (Disney+)

22:00 PSG - Real Madrid (TRT Spor)

22:00 Benfica - Arsenal (Disney+)

22:00 Bayern München - Juventus (Disney+)

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

14:00 PSV Eindhoven - Minsk

15:00 Ferencvaros - Sparta Prag

19:00 Brann - Hammarby

19:00 Katowice - Hacken

19:00 SFK 2000 - Young Boys

20:30 Ajax - Grasshopper

