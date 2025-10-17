CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Ekim Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 08:33
Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

20:00 Ümraniyespor - Sarıyer (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

22:00 Real Oviedo - Espanyol (S Spor Plus, TiviBu Spor 2)

Fransa - Ligue 1

21:45 PSG - RC Strasbourg (beIN Sports 3)

Almanya - Bundesliga

21:30 Union Berlin - Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:05 Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah

18:10 Al Kholood - Al Najma

21:00 Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh

Bugün kimin maçı var? 17 Ekim maç listesi!

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

