Bugünkü maçlar listesi 18 Ekim Cumartesi | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından takımlar formlarını test ediyor. 18 Ekim 2025 Cumartesi, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor-Kocaelispor maçı saat 14.30'da açılış vuruşu yaparken, Beşiktaş da güçlü rakibi karşısında zafer peşinde koşacak. Trabzonspor da Rizespor deplasmanında Karadeniz derbisi ile ekrana çıkacak. Galatasaray ise hafta sonu rotasyonlu kadrosuyla zirveyi zorlayacak. İşte 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak Süper Lig, 1 Lig, Premier Lig, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve Suudi Arabistan Pro Lig maçlarının detayları...
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 18 EKİM CUMARTESİ
Süper Lig
14:30 Konyaspor-Kocaelispor (beIN Sports 2)
17:00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
17:00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (beIN Sports 1)
20:00 Başakşehir FK-Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Manisa FK-Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 6)
13:30 Van Spor FK-Pendikspor (TRT Spor)
16:00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (TRT Spor)
19:00 Hatayspor-Çorum FK (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
14:30 Nottingham Forest-Chelsea
17:00 Manchester City-Everton
17:00 Sunderland-Wolverhampton
17:00 Brighton & Hove Albion-Newcastle United
17:00 Burnley-Leeds United
17:00 Crystal Palace-Bournemouth
19:30 Fulham-Arsenal
İspanya - LaLiga
15:00 Sevilla-Mallorca
17:15 Barcelona-Girona
19:30 Villarreal- Real Betis
22:00 Atletico Madrid-Osasuna
İtalya - Serie A
16:00 Pisa-Hellas Verona
16:00 Lecce-Sassuolo
19:00 Torino-Napoli
21:45 Roma-Inter
Fransa - Ligue 1
18:00 Nice-Lyon
20:00 Angers-Monaco
22:05 Marsilya-Le Havre
Almanya - Bundesliga
16:30 Wolfsburg-Stuttgart
16:30 Heidenheim-Werder Bremen
16:30 Köln-Augsburg
16:30 RB Leipzig-Hamburg
16:30 Mainz 05-Bayer Leverkusen
19:30 Bayern Münih-Borussia Dort mund
