Bugünkü maçlar listesi 18 Ekim Cumartesi | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından takımlar formlarını test ediyor. 18 Ekim 2025 Cumartesi, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor-Kocaelispor maçı saat 14.30'da açılış vuruşu yaparken, Beşiktaş da güçlü rakibi karşısında zafer peşinde koşacak. Trabzonspor da Rizespor deplasmanında Karadeniz derbisi ile ekrana çıkacak. Galatasaray ise hafta sonu rotasyonlu kadrosuyla zirveyi zorlayacak. İşte 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak Süper Lig, 1 Lig, Premier Lig, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve Suudi Arabistan Pro Lig maçlarının detayları...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 18 EKİM CUMARTESİ

Süper Lig

14:30 Konyaspor-Kocaelispor (beIN Sports 2)

17:00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

17:00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (beIN Sports 1)

20:00 Başakşehir FK-Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Manisa FK-Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Van Spor FK-Pendikspor (TRT Spor)

16:00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

19:00 Hatayspor-Çorum FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Nottingham Forest-Chelsea

17:00 Manchester City-Everton

17:00 Sunderland-Wolverhampton

17:00 Brighton & Hove Albion-Newcastle United

17:00 Burnley-Leeds United

17:00 Crystal Palace-Bournemouth

19:30 Fulham-Arsenal

İspanya - LaLiga

15:00 Sevilla-Mallorca

17:15 Barcelona-Girona

19:30 Villarreal- Real Betis

22:00 Atletico Madrid-Osasuna

İtalya - Serie A

16:00 Pisa-Hellas Verona

16:00 Lecce-Sassuolo

19:00 Torino-Napoli

21:45 Roma-Inter

Fransa - Ligue 1

18:00 Nice-Lyon

20:00 Angers-Monaco

22:05 Marsilya-Le Havre

Almanya - Bundesliga

16:30 Wolfsburg-Stuttgart

16:30 Heidenheim-Werder Bremen

16:30 Köln-Augsburg

16:30 RB Leipzig-Hamburg

16:30 Mainz 05-Bayer Leverkusen

19:30 Bayern Münih-Borussia Dort mund

