Bugünkü maçlar ne zaman 19 Ekim Pazar? | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar ne zaman 19 Ekim Pazar? | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Milli maç arası sona erdi ve Trendyol Süper Lig 9. hafta heyecanı devam ediyor. 19 Ekim Pazar günü futbolseverleri ekrana kilitleyecek maçlarla lig kaldığı yerden devam edecek. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Liverpool ile Manchester United'ın karşı karşıya geleceği günde bugünkü maçları araştıran futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte 19 Ekim Pazar günü oynanacak maçların saatleri, eşleşmeleri ve yayın kanalları hakkında detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 08:07
Bugünkü maçlar ne zaman 19 Ekim Pazar? | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi günü oynanan karşılaşmaların ardından gözler 19 Ekim Pazar günü fikstürüne çevrildi. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdüren futbolseverler, Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı sonucunu heyecanla bekliyor. Özellikle, Liverpool-Manchester United maçı canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor. İşte, 19 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar...

Bugünkü maçlar 19 Ekim Pazar

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 EKİM PAZAR

Süper Lig

14:30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (beIN Sports 1)

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (beIN Sports 1)

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

1. Lig

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

16.00 Tottenham-Aston Villa

18.30 Liverpool-Manchester United

İspanya - LaLiga

15:00 Elche-Athletic Bilbao

17.15 Celta Vigo-Real Sociedad

19.30 Levante-Rayo Vallecano

22.00 Getafe-Real Madrid

İtalya - Serie A

13:30 Como-Juventus

16.00 Cagliari-Bologna

16.00 Genoa-Parma

19.00 Atalanta-Lazio

21.45 Milan-Fiorentina

Fransa - Ligue 1

16.00 Lens-Paris FC

18.15 Lorient-Brest

18.15 Toulouse-Metz

18.15 Rennes-Auxerre

21.45 Nantes-Lille

Almanya - Bundesliga

16:30 Freiburg-Eintracht Frankfurt

18.30 St. Pauli-Hoffenheim

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

Maçın ardından yıldız isme övgü!
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi!
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
CANLI ANLATIM | KKTC'de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi!
