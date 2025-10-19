Bugünkü maçlar ne zaman 19 Ekim Pazar? | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi günü oynanan karşılaşmaların ardından gözler 19 Ekim Pazar günü fikstürüne çevrildi. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdüren futbolseverler, Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı sonucunu heyecanla bekliyor. Özellikle, Liverpool-Manchester United maçı canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor. İşte, 19 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 EKİM PAZAR
Süper Lig
14:30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (beIN Sports 1)
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (beIN Sports 1)
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)
1. Lig
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)
19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
16.00 Tottenham-Aston Villa
18.30 Liverpool-Manchester United
İspanya - LaLiga
15:00 Elche-Athletic Bilbao
17.15 Celta Vigo-Real Sociedad
19.30 Levante-Rayo Vallecano
22.00 Getafe-Real Madrid
İtalya - Serie A
13:30 Como-Juventus
16.00 Cagliari-Bologna
16.00 Genoa-Parma
19.00 Atalanta-Lazio
21.45 Milan-Fiorentina
Fransa - Ligue 1
16.00 Lens-Paris FC
18.15 Lorient-Brest
18.15 Toulouse-Metz
18.15 Rennes-Auxerre
21.45 Nantes-Lille
Almanya - Bundesliga
16:30 Freiburg-Eintracht Frankfurt
18.30 St. Pauli-Hoffenheim
