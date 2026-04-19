Ederson'a Dünya Kupası öncesi büyük şok! Brezilya bunu konuşuyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de eleştiri okları Ederson'a çevrildi. Yaptığı hata sonrası takımının gol yemesine sebebiyet vererek sarı-lacivertlilerin tepkisini çeken Brezilyalı file bekçisi, ülkesinde de krize neden oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 11:47
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Fenerbahçe'nin golleri 80. dakikada Anderson Talisca (p) ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken, Çaykur Rizespor'un gollerini 47. dakikada Ali Sowe ve 90+8. dakikada Modibo Sagnan kaydetti.

Sahasında ağırladığı Karadeniz ekibi karşısında 2 puan bırakan sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson, tepkilerin odağında yer alan isim oldu.

Çaykur Rizespor'un uzatma dakikalarında kullandığı serbest vuruşta boşa çıkan ve gole sebebiyet veren tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

32 yaşındaki kaleci, yaptığı hata sonrası ülkesi Brezilya'da da gündem oldu.

MİLLİ TAKIMA İSTEMİYORLAR

Brezilyalı taraftarlar, Dünya Kupası kadrosuna Ederson'un alınmamasını ve deneyimli file bekçisi yerine Brezilya'da forma giyen bir kalecinin çağrılmasını savundu.

Adı sezon başında Galatasaray ile anılan Ederson, 11 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 34 maça çıkan Brezilyalı eldiven, kalesinde 33 gol görürken; 13 maçta da kalesini gole kapattı.

G.Saray'a bedava 10 numara!
Tedesco'ya beklenmedik talip! Yer yerinden oynayacak
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Gülistan Doku cinayetinde adaleti kirleten yapı | Soruşturmada "Terörsüz Türkiye" detayı: Faili meçhullerin aydınlatılması sürecin parçası
F.Bahçe'den Ederson kararı!
Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu!
Esenler Erokspor - Keçiörengücü maçı bilgileri Esenler Erokspor - Keçiörengücü maçı bilgileri 11:15
F.Bahçe'de o ismin kaderini derbi belirleyecek! F.Bahçe'de o ismin kaderini derbi belirleyecek! 10:22
Tedesco'ya beklenmedik talip! Yer yerinden oynayacak Tedesco'ya beklenmedik talip! Yer yerinden oynayacak 10:17
Avrupa'nın Kraliçesi Türkiye'den çıkıyor! Avrupa'nın Kraliçesi Türkiye'den çıkıyor! 10:01
Alperen'li Rockets LeBron'lu Lakers'a mağlup! Alperen'li Rockets LeBron'lu Lakers'a mağlup! 09:58
F.Bahçe'den Ederson kararı! F.Bahçe'den Ederson kararı! 09:47
Daha Eski
Juventus - Bologna maçı bilgileri Juventus - Bologna maçı bilgileri 09:45
Pisa - Genoa maçı bilgileri Pisa - Genoa maçı bilgileri 09:31
G.Saray'a bedava 10 numara! G.Saray'a bedava 10 numara! 09:30
Trio ekibi yorumladı! G.Saray'ın iptal edilen golü... Trio ekibi yorumladı! G.Saray'ın iptal edilen golü... 09:27
Hellas Verona-Milan maçı bilgileri Hellas Verona-Milan maçı bilgileri 09:22
Cremonese - Torino maçı bilgileri Cremonese - Torino maçı bilgileri 09:13