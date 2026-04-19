Ederson'a Dünya Kupası öncesi büyük şok! Brezilya bunu konuşuyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de eleştiri okları Ederson'a çevrildi. Yaptığı hata sonrası takımının gol yemesine sebebiyet vererek sarı-lacivertlilerin tepkisini çeken Brezilyalı file bekçisi, ülkesinde de krize neden oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Sahasında ağırladığı Karadeniz ekibi karşısında 2 puan bırakan sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson, tepkilerin odağında yer alan isim oldu.
Çaykur Rizespor'un uzatma dakikalarında kullandığı serbest vuruşta boşa çıkan ve gole sebebiyet veren tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
32 yaşındaki kaleci, yaptığı hata sonrası ülkesi Brezilya'da da gündem oldu.
MİLLİ TAKIMA İSTEMİYORLAR
Brezilyalı taraftarlar, Dünya Kupası kadrosuna Ederson'un alınmamasını ve deneyimli file bekçisi yerine Brezilya'da forma giyen bir kalecinin çağrılmasını savundu.
Adı sezon başında Galatasaray ile anılan Ederson, 11 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 34 maça çıkan Brezilyalı eldiven, kalesinde 33 gol görürken; 13 maçta da kalesini gole kapattı.
