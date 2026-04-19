Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Başakşehir maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında zirve takibini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Bordo-mavililer, sahasında Avrupa kupalarını hedefleyen Rams Başakşehir'i ağırlayacak. İşte 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Başakşehir maçına dair tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 12:02
Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı canlı anlatım için tıkla!

Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Trabzonspor, güçlü rakibi Başakşehir karşısında 3 puanı hedefliyor. Futbolseverler ise "Trabzonspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Dev karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisi sporseverlerin gündeminde yer alırken, mücadele Süper Lig 30. haftanın en dikkat çeken maçları arasında gösteriliyor. Maç öncesi muhtemel 11'ler, son durum ve canlı yayın detayları merak ediliyor.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de pazar gününün kapanış perdesini açacak olan bu dev randevu saat 20:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-RAMS Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Ligde oynadığı 29 maç sonunda topladığı 64 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan bordo-mavililerin 6 maçlık müthiş galibiyet serisi sona ermişti. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Başakşehir'i devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA PEŞİNDE

Konuk ekip Rams Başakşehir ise üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için zorlu Karadeniz deplasmanından puanla dönmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

