Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım linki...

Süper Lig'de pazar mesaisi dev bir mücadeleyle devam ediyor! Ligin dördüncü sırasındaki yerini korumak isteyen Beşiktaş, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor'un konuğu oluyor. Tarihi rekabette 66. randevuya çıkacak olan iki ekibin mücadelesinde nefesler tutuldu. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi son istatistikler ve canlı yayın detayları...

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan bu dev randevu bugün oynanacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig heyecanı beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Samsunspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PUAN DURUMU VE TAKIMLARDA SON DURUM

Sezonun son düzlüğüne girilirken iki takımın form grafiği ve puan tablosundaki yerleri şöyle:

👉Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 55 puan topladı. Kartal, dördüncü sıradaki yerini perçinleyip Avrupa vizesini sağlama almak istiyor.

👉Ev sahibi Samsunspor ise 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 39 puan topladı. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

66. RANDEVU: TARİHİ REKABETTE KİM ÖNDE?

Samsunspor ile Beşiktaş, bugün Süper Lig tarihindeki 66. karşılaşmalarına çıkacak. Geride kalan 65 maçta siyah-beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor:

Beşiktaş Galibiyeti: 35

Samsunspor Galibiyeti: 11

Beraberlik: 19

Samsun'da oynanan maçlarda ise tarafların birbirine karşı direnci dikkat çekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, N'Diaye, Yalçın, Emre, Mouandilmadji

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Felix, Rıdvan, Asllani, Cengiz, Olaitan, Orkun, El Bilal, Oh

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Samsunspor 🕔 17.00 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 30. Hafta 🏟 Samsun 19 Mayıs Stadı 📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/2WEuDzsBUw — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 19, 2026