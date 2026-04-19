Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Transfer planı ortaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor. Siyah beyazlıların bu transferdeki yol haritası ise netleşti. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 11:43
Beşiktaş'ın eski yıldızı Gedson Fernandes'in geri dönüş ihtimali doğdu. Portekizli orta saha, 2025 yazında 20 milyon Euro bedelle Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon için Gedson'u çok istemesi üzerine Rus ekibiyle temaslar başladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Moskova'da yıllık 4 milyon Euro kazanan Gedson'un kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer almaması sebebiyle Spartak Moskova'ya gittiği için pişman olan Gedson da Beşiktaş'a dönmeyi istiyor.

GARANTİ TRANSFER

Siyah beyazlı yönetim, Gedson'un hem mutsuz olması hem de Beşiktaş'a dönmek istemesi sebebiyle avantajlı durumda. Rus kulübünün bu transfer için tek bir şartı var; yıllık ücretin karşılanması. Oyuncular arasındaki maaş bütçesini dengelemek isteyen yönetim, yıllık ücretin belli bir bölümünü karşılama teklifinde bulunacak. İstanbul'a dönerse uyum problemi yaşamayacak olan Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya transfer olmadan önce Beşiktaş'tan sezon başına 1.7 milyon Euro kazanıyordu.

8 GOLE KATKI

Beşiktaş'ın 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Spartak Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes, Rus ekibinde 27 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

