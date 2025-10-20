Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından gözler 20 Ekim Pazartesi fikstürüne çevrildi. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdüren futbolseverler, alt sıralardan çıkmak için kazanmak isteyen takımların karşı karşıya geleceği haftada Eyüpspor-Kasımpaşa maçı sonucunu heyecanla bekliyor. Özellikle, West Ham United-Brentford maçı canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor. İşte, 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar...
BUGÜN HANGİ MAÇ VAR? 20 EKİM PAZARTESİ
Trendyol Süper Lig
20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
16.00 Serik Spor-Amed SK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)
İspanya - La Liga
22.00 Deportivo Alaves-Valencia
İtalya - Serie A
21.45 Cremonese-Udinese
