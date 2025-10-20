CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

20 Ekim Pazartesi günü futbolseverleri ekrana kilitleyecek maçlarla ligler kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da oynanacak bugünkü maçları araştıran futbolseverler, "Bugün hangi maç var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçların saatleri ve canlı yayın bilgileri hakkında detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 08:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından gözler 20 Ekim Pazartesi fikstürüne çevrildi. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdüren futbolseverler, alt sıralardan çıkmak için kazanmak isteyen takımların karşı karşıya geleceği haftada Eyüpspor-Kasımpaşa maçı sonucunu heyecanla bekliyor. Özellikle, West Ham United-Brentford maçı canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor. İşte, 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar...

Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi

BUGÜN HANGİ MAÇ VAR? 20 EKİM PAZARTESİ

Trendyol Süper Lig

20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.00 Serik Spor-Amed SK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)

İspanya - La Liga

22.00 Deportivo Alaves-Valencia

İtalya - Serie A

21.45 Cremonese-Udinese

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - İdefix
Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı!
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! 00:40
Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... 00:40
Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! 00:39
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! 00:39
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:39
Gol ofsayta takıldı! Gol ofsayta takıldı! 00:39
Daha Eski
Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Talisca'ya Kadıköy'de tepki! 00:39
F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! 00:39
Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... 00:39
Sane Almanya'da gündem oldu! Sane Almanya'da gündem oldu! 00:39
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... 00:39
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 00:39