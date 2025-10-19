Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra sahalara döndü

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da boy gösteren Ozan Kabak, çapraz bağı sakatlığının ardından St. Pauli maçıyla sahalara döndü.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI!
Ozan Kabak'ın, 4 Haziran 2024 tarihinde İtalya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık mücadelesinde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti.
İŞTE OZAN KABAK'IN YEŞİL SAHALARA DÖNÜŞ ANLARI:
Milli oyuncumuz Ozan Kabak, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 502 gün sonra sahalara döndü! 🧿 pic.twitter.com/VScORvgstb&mdash; S Sport Plus (@ssportplustr) October 19, 2025
MAÇ SONU TARAFTARLARIN OZAN KABAK SEVGİSİ
Ozan is back 🔙😍 pic.twitter.com/B5t3qvVNHo— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 19, 2025