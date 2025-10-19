CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra sahalara döndü

Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra sahalara döndü

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, uzun süren sakatlığının ardından St. Pauli maçıyla birlikte yeşil sahalara döndü. Milli stoper maç sonu taraftarıyla büyük sevinç yaşadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 23:03
Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra sahalara döndü

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da boy gösteren Ozan Kabak, çapraz bağı sakatlığının ardından St. Pauli maçıyla sahalara döndü.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI!

Ozan Kabak'ın, 4 Haziran 2024 tarihinde İtalya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık mücadelesinde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti.

İŞTE OZAN KABAK'IN YEŞİL SAHALARA DÖNÜŞ ANLARI:

MAÇ SONU TARAFTARLARIN OZAN KABAK SEVGİSİ

