CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi - Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi - Bugün kimin maçı var?

Sporseverler ekran başına! 21 Ekim Salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Bodo-Glimt karşılaşması öncesinde Avrupa devleri Barcelona-Olympiakos, Arsenal-Atletico Madrid gibi mücadeleler, zirvenin kaderini belirleyecek. Bugünün maçlarını takip etmek isteyenler için 'Bugün kimin maçı var? ve Hangi maç hangi kanalda?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi - Bugün kimin maçı var?

Milli aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, kaldığı yerden devam ediyor. Barcelona, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, PSG, Newcastle United gibi dev isimlerin sahaya çıkacağı 21 Ekim Salı günü, futbolseverlere dev şölen yaşatmayı hedefliyor. Zirve yarışında zaman haftalar geçtikçe rekabet kızışırken Galatasaray'ın 22 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Bodo-Glimt karşılaşması öncesinde hangi takımın hangi skorla sahadan ayrılacağı merak konusu. İşte bugünün maçları listesi...

Bugün kimi maçı var? 21 Ekim Salı

21 EKİM SALI BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Barcelona - Olympiakos (TRT Tabii Spor)

19:45 Kairat - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Arsenal - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

22:00 Bayer Leverkusen - PSG (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 6)

22:00 Newcastle United - Benfica (TRT Tabii Spor 4)

22:00 PSV Eindhoven - Napoli (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Union Saint-Gilloise - Inter (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Villarreal - Manchester City (TRT Tabii Spor 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Wilfried Singo müjdesi!
Osimhen rekora koşuyor!
DİĞER
Okan Buruk’a 'çeyrek' altın! Tecrübeli hoca, bonusları ile fark yarattı
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Beşiktaş'ta Taylan bilmecesi!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! 09:50
Osimhen rekora koşuyor! Osimhen rekora koşuyor! 09:48
Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! 09:17
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi 08:14
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Daha Eski
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41