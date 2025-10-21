Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi - Bugün kimin maçı var?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, kaldığı yerden devam ediyor. Barcelona, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, PSG, Newcastle United gibi dev isimlerin sahaya çıkacağı 21 Ekim Salı günü, futbolseverlere dev şölen yaşatmayı hedefliyor. Zirve yarışında zaman haftalar geçtikçe rekabet kızışırken Galatasaray'ın 22 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Bodo-Glimt karşılaşması öncesinde hangi takımın hangi skorla sahadan ayrılacağı merak konusu. İşte bugünün maçları listesi...

21 EKİM SALI BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Barcelona - Olympiakos (TRT Tabii Spor)

19:45 Kairat - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Arsenal - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

22:00 Bayer Leverkusen - PSG (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 6)

22:00 Newcastle United - Benfica (TRT Tabii Spor 4)

22:00 PSV Eindhoven - Napoli (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Union Saint-Gilloise - Inter (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Villarreal - Manchester City (TRT Tabii Spor 2)

