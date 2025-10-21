Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde Aslan, Süper Lig'de Kartal günü!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği gün geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak maçlar, Avrupa'nın devlerini bir araya getirirken, Trendyol Süper Lig de tempolu mücadelelere sahne olacak. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig ve 1. Lig'de zirve yarışları kızışırken, artan rekabetle karşılaşmalar daha da heyecanlı hale geliyor. İşte bugünün maçları...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 22 EKİM SALI

Süper Lig

20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)

19:45 Athletic Bilbao - Karabağ

22:00 Monaco - Tottenham

22:00 Atalanta - Slavia Prag

22:00 Chelsea - Ajax

22:00 Sporting CP - Marsilya

22:00 Real Madrid - Juventus

22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool

22:00 Bayern Münih - Club Brugge

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ASLAN KÜKREYECEK

Günün yıldız randevusu, Galatasaray'ın evinde Bodo-Glimt ile kozlarını paylaşması. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 21.45'teki karşılaşmada, Norveç ekibine karşı ev sahibi avantajını kullanmayı planlıyor. Galatasaray, son Avrupa maçlarında gösterdiği hücum gücüyle dikkat çekerken, Bodo-Glimt'in hızlı kontratakları tehlike yaratabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde diğer dikkat çeken eşleşmeler, turnuvanın kalitesini bir kez daha ortaya koyuyor. Athletic Club ile Qarabağ arasındaki 21.45'teki maç, İspanyol ekibinin evinde galibiyet serisini sürdürmesini sağlayabilir. Monaco-Tottenham ve Chelsea-Ajax randevuları, Premier Lig temsilcilerinin Avrupa'daki iddialarını sınarken, Atalanta-Slavia Praha ve Eintracht Frankfurt-Liverpool mücadeleleri de sürprizlere açık.

SÜPER LİG'DE KARTAL UÇACAK

Süper Lig'de ise Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u yenerek moral depolamak istiyor. Siyah-beyazlılar, ligdeki zirve mücadelesinde puan kaybına tahammül edemezken, Konyaspor'un evindeki direnci test edilecek. Günün diğer Süper Lig maçı, Çaykur Rizespor ile İstanbul Başakşehir arasındaki 20.00'deki mücadele; her iki ekip de play-off potasındaki yerini korumak için sahaya çıkacak.