Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugün kimin maçı var 23 Ekim? | Bugünkü maçlar listesi - Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa sahnesinde!

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları, 23 Ekim Perşembe günü futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlarken Samsunspor Dynamo Kyiv'e karşı ter dökecek. İki Türk ekibi de galibiyet için sahaya çıkarak futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmayı ve ülke puanını katlamayı hedefliyor. İşte bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 08:42
UEFA ve Konferans Ligi maçları bugün ekran başı ve tribünleri dolduracak. Türkiye'den Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki randevuları, milli gururumuzu zirveye taşıma fırsatı sunarken, küresel arenada Manchester United'dan Inter Milan'a kadar devler de boy gösterecek. Günün maçlarını, maç saatlerini ve kanallarını merak edenler için işte 23 Ekim Perşembe günü maç listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 23 EKİM?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde ağırlayacağı VfB Stuttgart maçı, grubun kaderini belirleyecek bir dönemeç. Sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftar desteğiyle sahaya çıkarken, Tedesco'nun taktikleriyle hücum gücünü konuşturmayı planlıyor. Stuttgart ise Bundesliga'da fırtına gibi esen bir ekip. Bu karşılaşma, sadece puan için değil, moral için de kritik. Kanarya'nın maçı saat 19.45'te başlayacak.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Dynamo Kyiv mücadelesi ise, Karadeniz ekibinin Avrupa macerasında dönüm noktası. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçta temsilcimiz, ligdeki yükselen formuyla sürpriz peşinde koşacak. Karşılaşma 22.00'de start alacak.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

UEFA Avrupa Ligi

17:30 Feyenoord - Panathinaikos

19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız

19:45 FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)

19:45 Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)

19:45 Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)

19:45 Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)

19:45 Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad

22:00 Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Freiburg - Utrecht

22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

22:00 Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Celtic - Sturm Graz

22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb

UEFA Konferans Ligi

19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)

19:45 Breidablik - KuPS Kuopio

19:45 Hacken - Rayo Vallecano

19:45 Drita - Omonia Nicosia

19:45 Rapid Wien - Fiorentina

19:45 Rijeka - Sparta Prag

19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

19:45 KF Shkendija - Shelbourne

19:45 AEK Atina - Aberdeen

22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

22:00 Shamrock Rovers - Celje

22:00 Universitatea Craiova - Noah

22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan

22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports

22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa

22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca

22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)

