Bugün kimin maçı var 23 Ekim? | Bugünkü maçlar listesi - Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa sahnesinde!

UEFA ve Konferans Ligi maçları bugün ekran başı ve tribünleri dolduracak. Türkiye'den Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki randevuları, milli gururumuzu zirveye taşıma fırsatı sunarken, küresel arenada Manchester United'dan Inter Milan'a kadar devler de boy gösterecek. Günün maçlarını, maç saatlerini ve kanallarını merak edenler için işte 23 Ekim Perşembe günü maç listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 23 EKİM?
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde ağırlayacağı VfB Stuttgart maçı, grubun kaderini belirleyecek bir dönemeç. Sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftar desteğiyle sahaya çıkarken, Tedesco'nun taktikleriyle hücum gücünü konuşturmayı planlıyor. Stuttgart ise Bundesliga'da fırtına gibi esen bir ekip. Bu karşılaşma, sadece puan için değil, moral için de kritik. Kanarya'nın maçı saat 19.45'te başlayacak.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Dynamo Kyiv mücadelesi ise, Karadeniz ekibinin Avrupa macerasında dönüm noktası. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçta temsilcimiz, ligdeki yükselen formuyla sürpriz peşinde koşacak. Karşılaşma 22.00'de start alacak.
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
UEFA Avrupa Ligi
17:30 Feyenoord - Panathinaikos
19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız
19:45 FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)
19:45 Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)
19:45 Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)
19:45 Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)
19:45 Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)
19:45 Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)
19:45 Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad
22:00 Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Freiburg - Utrecht
22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
22:00 Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Celtic - Sturm Graz
22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb
UEFA Konferans Ligi
19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)
19:45 Breidablik - KuPS Kuopio
19:45 Hacken - Rayo Vallecano
19:45 Drita - Omonia Nicosia
19:45 Rapid Wien - Fiorentina
19:45 Rijeka - Sparta Prag
19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
19:45 KF Shkendija - Shelbourne
19:45 AEK Atina - Aberdeen
22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
22:00 Shamrock Rovers - Celje
22:00 Universitatea Craiova - Noah
22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan
22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports
22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca
22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)