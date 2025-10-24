CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor. 24 Ekim Cuma günü, futbol takviminde erken hafta maçlarında Fatih Karagümrük ile Kayserispor mücadelesi oynanacak. Avrupa maçları sebebiyle yabancı ligler ve süper ligde bugünkü maçlar sınırlı kalsa da Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie a ve Ligue 1'de oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere keyifli bir akşam yaşatmayı vadediyor. İşte 24 Ekim Cuma bugünkü maçlar listesi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 07:49
Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbol sahnesinde heyecan dorukta! Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un hafta içi oynadığı maçlarda galibiyet elde etmesiyle ülke puanı 46.000'e yükseldi ve 9. sıraya taşındık. 24 Ekim Cuma günü ise Süper Lig'in perdesi Fatih Karagümrük-Kayserispor karşılaşmasıyla aralanıyor. 1. Lig ve yabancı liglerdeki maçlar da futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte 24 Ekim Cuma maçları...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig

20:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor (TRT Spor)

20:00 Sivasspor - Hatayspor (TRT Spor)

Premier Lig

22:00 Leeds United - West Ham United (beIN Sports 3)

LaLiga

22:00 Real Sociedad - Sevilla (TiviBu Spor 3)

Serie A

21:45 Milan - Pisa (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

Ligue 1

21:45 Paris FC - Nantes (beIN Sports 5)

Bundesliga

21:30 Werder Bremen - Union Berlin (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:45 Al Fateh - Al Ettifaq

18:30 Neom SC - Al Khaleej

21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Hilal Riyadh

