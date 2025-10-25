Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Futbolseverler için spor dolu hafta sonu başlıyor. Süper Lig'in 10. haftasında açılışı, Cuma günü Fatih Karagümrük ile Kayserispor yaptı. 2-2 biten maçın ardından yeni hafta maçları bugün devam edecek. Hafta içi oynanan Avrupa maçlarından dolayı Cumartesi günü 4 büyüklerden yalnızca Trabzonspor sahaya çıkacak. 1. Lig'de ise heyecan dorukta. Kızışan zirve yarışında bu hafta oynanacak karşılaşmalar kritik öneme sahip. İşte 25 Ekim Cumartesi maçlar listesi...

25 EKİM CUMARTESİ KİMİN MAÇI VAR?

SÜPER LİG

17:00 Kocaelispor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Trabzonspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

1. LİG

13:30 Sarıyer - Manisa FK (TRT Spor)

13:30 Adana Demirspor - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Pendikspor - Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

PREMIER LİG

17:00 Newcastle United - Fulham (beIN Sports MAX 1)

17:00 Chelsea - Sunderland (beIN Sports 3)

19:30 Manchester United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)

22:00 Brentford - Liverpool (beIN Sports 3)

LA LIGA

15:00 Girona - Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

17:15 Espanyol - Elche (S Sport, S Sport Plus)

19:30 Athletic Bilbao - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Valencia - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

SERIE A

16:00 Udinese - Lecce

16:00 Parma - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

19:00 Napoli - Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

21:45 Cremonese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

LIGUE 1

18:00 Brest - PSG (beIN Sports 4)

20:00 Monaco - Toulouse (beIN Sports MAX 1)

22:05 Lens - Marsilya (beIN Sports MAX 1)

BUNDESLIGA

16:30 Hamburg - Wolfsburg (S Sport Plus)

16:30 Eintracht Frankfurt - St. Pauli (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

16:30 Augsburg - RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

16:30 Mönchengladbach - Münih (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

16:30 Hoffenheim - Heidenheim

19:30 Borussia Dortmund - Köln (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)