CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Futbolseverler ekran başına; hafta sonu heyecanı başlıyor! 25 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'de Trabzonspor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Kocaelispor ise Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Hafta içi oynanan Avrupa maçları sebebiyle Süper Lig günü 2 maçla kapatırken 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da program yoğun. Bugünün maç listesi ve oynanacak maçların canlı yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 08:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Futbolseverler için spor dolu hafta sonu başlıyor. Süper Lig'in 10. haftasında açılışı, Cuma günü Fatih Karagümrük ile Kayserispor yaptı. 2-2 biten maçın ardından yeni hafta maçları bugün devam edecek. Hafta içi oynanan Avrupa maçlarından dolayı Cumartesi günü 4 büyüklerden yalnızca Trabzonspor sahaya çıkacak. 1. Lig'de ise heyecan dorukta. Kızışan zirve yarışında bu hafta oynanacak karşılaşmalar kritik öneme sahip. İşte 25 Ekim Cumartesi maçlar listesi...

25 EKİM CUMARTESİ KİMİN MAÇI VAR?

SÜPER LİG

17:00 Kocaelispor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Trabzonspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

1. LİG

13:30 Sarıyer - Manisa FK (TRT Spor)

13:30 Adana Demirspor - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Pendikspor - Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

PREMIER LİG

17:00 Newcastle United - Fulham (beIN Sports MAX 1)

17:00 Chelsea - Sunderland (beIN Sports 3)

19:30 Manchester United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)

22:00 Brentford - Liverpool (beIN Sports 3)

LA LIGA

15:00 Girona - Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

17:15 Espanyol - Elche (S Sport, S Sport Plus)

19:30 Athletic Bilbao - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Valencia - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

SERIE A

16:00 Udinese - Lecce

16:00 Parma - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

19:00 Napoli - Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

21:45 Cremonese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

LIGUE 1

18:00 Brest - PSG (beIN Sports 4)

20:00 Monaco - Toulouse (beIN Sports MAX 1)

22:05 Lens - Marsilya (beIN Sports MAX 1)

BUNDESLIGA

16:30 Hamburg - Wolfsburg (S Sport Plus)

16:30 Eintracht Frankfurt - St. Pauli (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

16:30 Augsburg - RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

16:30 Mönchengladbach - Münih (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

16:30 Hoffenheim - Heidenheim

19:30 Borussia Dortmund - Köln (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

G.Saray'ın Hakan rüyası sürüyor! Transfere yeşil ışık yaktı
Buruk kararını verdi! Sözleşmesi...
DİĞER
Fenerbahçe'nin Stuttgart zaferi böyle geldi! Domenico Tedesco'nun planı...
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi İstanbullunun verisi sızdırıldı
Tedesco güven tazeledi!
Yalçın'dan derbi öncesi dikkat çeken hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sarıyer - Manisa FK maçı detayları! Sarıyer - Manisa FK maçı detayları! 09:14
Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları! Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları! 08:49
Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? 08:43
Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" 00:31
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 00:31
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." 00:31
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 00:31
F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! 00:31
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! 00:30
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." 00:30
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 00:30
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 00:30