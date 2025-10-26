Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? | 26 Ekim Pazar oynanacak maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Futbolseverler için spor dolu hafta sonu başlıyor. Süper Lig'in 10. haftasında açılışı, Cuma günü Fatih Karagümrük ile Kayserispor yaptı. 2-2 biten maçın ardından yeni hafta maçları bugün devam edecek. Hafta içi oynanan maçlarından dolayı pazar günü Galatasaray ile Göztepe, Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 1. Lig'de ise heyecan dorukta. Kızışan zirve yarışında bu hafta oynanacak karşılaşmalar kritik öneme sahip. İşte 26 Ekim Pazar maçlar listesi...
26 EKİM PAZAR KİMİN MAÇI VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 2)
17.00 Galatasaray-Göztepe (beIN Sports 1)
17.00 Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 2)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)
TRENDYOL 1. LİG
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
16.00 Amed SK-İstanbulspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
PREMIER LİG
17.00 Wolverhampton-Burnley
17.00 Bournemouth-Nottingham Forest
17.00 Aston Villa-Manchester City
17.00 Arsenal-Crystal Palace
19.30 Everton-Tottenham
LA LIGA
16.00 Mallorca-Levante
18.15 Real Madrid-Barcelona
20.30 Osasuna-Celta Vigo
23.00 Rayo Vallecano-Deportivo Alaves
SERIE A
14.30 Torino-Genoa
17.00 Sassuolo-Roma
17.00 Hellas Verona-Cagliari
20.00 Fiorentina-Bologna
22.45 Lazio-Juventus
LIGUE 1
17.00 Lille-Metz
19.15 Angers-Lorient
19.15 Rennes-Nice
19.15 Auxerre-Le Havre
22.45 Lyon-RC Strasbourg
BUNDESLIGA
17.30 Bayer Leverkusen-Freiburg
19.30 Stuttgart-Mainz 05