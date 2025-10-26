CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? | 26 Ekim Pazar oynanacak maçlar

Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? | 26 Ekim Pazar oynanacak maçlar

Futbol tutkunları için dopdolu bir gün başlıyor! Hafta sonu heyecanı 26 Ekim Pazar günü Süper Lig maçlarıyla sahne alıyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak. Ayrıca günün kapanış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Ancak futbol heyecanı bununla sınırlı değil! 1. Lig’de kritik maçlar oynanırken, Avrupa’nın dev ligleri Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da da nefes kesen karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, 26 Ekim Pazar hangi maçlar var? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 07:59
Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? | 26 Ekim Pazar oynanacak maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Futbolseverler için spor dolu hafta sonu başlıyor. Süper Lig'in 10. haftasında açılışı, Cuma günü Fatih Karagümrük ile Kayserispor yaptı. 2-2 biten maçın ardından yeni hafta maçları bugün devam edecek. Hafta içi oynanan maçlarından dolayı pazar günü Galatasaray ile Göztepe, Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 1. Lig'de ise heyecan dorukta. Kızışan zirve yarışında bu hafta oynanacak karşılaşmalar kritik öneme sahip. İşte 26 Ekim Pazar maçlar listesi...

26 EKİM PAZAR KİMİN MAÇI VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 2)

17.00 Galatasaray-Göztepe (beIN Sports 1)

17.00 Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 2)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)

TRENDYOL 1. LİG

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

16.00 Amed SK-İstanbulspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

PREMIER LİG

17.00 Wolverhampton-Burnley

17.00 Bournemouth-Nottingham Forest

17.00 Aston Villa-Manchester City

17.00 Arsenal-Crystal Palace

19.30 Everton-Tottenham

LA LIGA

16.00 Mallorca-Levante

18.15 Real Madrid-Barcelona

20.30 Osasuna-Celta Vigo

23.00 Rayo Vallecano-Deportivo Alaves

SERIE A

14.30 Torino-Genoa

17.00 Sassuolo-Roma

17.00 Hellas Verona-Cagliari

20.00 Fiorentina-Bologna

22.45 Lazio-Juventus

LIGUE 1

17.00 Lille-Metz

19.15 Angers-Lorient

19.15 Rennes-Nice

19.15 Auxerre-Le Havre

22.45 Lyon-RC Strasbourg

BUNDESLIGA

17.30 Bayer Leverkusen-Freiburg

19.30 Stuttgart-Mainz 05

ASpor CANLI YAYIN

