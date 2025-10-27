Bugünkü maçlar 27 Ekim Pazartesi | Bugün hangi maçlar var? - CANLI MAÇLAR

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol tutkunları için bugünkü maçlar dikkat çekiyor. 27 Ekim Pazartesi, "Hangi maçlar var?" sorusu gündem olurken, günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Avrupa’nın dev ligleri Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da maç olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugünkü maçlar ne zaman? Maçlar hangi kanalda? İşte, 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar...

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 08:14
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Futbolseverler için spor dolu bir pazartesi başlıyor. Süper Lig'in 10. haftasının kapanışında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Karadeniz derbisi de dikkat çekiyor. Galatasaray'ın kazandığı, Beşiktaş'ın ise puan kaybettiği haftada üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 27 Ekim Pazartesi oynanacak maçlar...

27 EKİM PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

LA LIGA

23.00 Real Betis-Atletico Madrid

