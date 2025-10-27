Bugünkü maçlar 27 Ekim Pazartesi | Bugün hangi maçlar var? - CANLI MAÇLAR

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Futbolseverler için spor dolu bir pazartesi başlıyor. Süper Lig'in 10. haftasının kapanışında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Karadeniz derbisi de dikkat çekiyor. Galatasaray'ın kazandığı, Beşiktaş'ın ise puan kaybettiği haftada üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 27 Ekim Pazartesi oynanacak maçlar...
27 EKİM PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
LA LIGA
23.00 Real Betis-Atletico Madrid
