Oğuzhan Çakır UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag - Borussia Dortmund maçını yönetecek!

Oğuzhan Çakır UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag - Borussia Dortmund maçını yönetecek!

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, UEFA Gençlik Ligi’nde Kopenhag ile Borussia Dortmund arasındaki maçı yönetecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 15:55
Oğuzhan Çakır UEFA Gençlik Ligi’nde Kopenhag - Borussia Dortmund maçını yönetecek!

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Kopenhag ile Borussia Dortmund arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Danimarka'nın Kopenhag ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi mücadelesini yönetecek. 27 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Orhun Aydın Duran yapacak. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde saat 17.00'de başlayacak maçın dördüncü hakemi ise Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Svend Daa Funder-Kristensen olacak.

