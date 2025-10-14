Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ekim Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri
21:45 Türkiye - Gürcistan (TV8)
21:45 İspanya - Bulgaristan
21:45 Portekiz - Macaristan
21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan
19:00 Estonya - Moldova
21:45 İtalya - İsrail
21:45 Andorra - Sırbistan
21:45 Letonya - İngiltere
