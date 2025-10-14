CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Ekim Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 09:00
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ekim Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

21:45 Türkiye - Gürcistan (TV8)

21:45 İspanya - Bulgaristan

21:45 Portekiz - Macaristan

21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan

19:00 Estonya - Moldova

21:45 İtalya - İsrail

21:45 Andorra - Sırbistan

21:45 Letonya - İngiltere

Tedesco 4 mevkiye takviye istedi!
"Cezalar gelire göre kesilsin!" Bazı zenginler için trafik cezaları caydırıcı olmuyor
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
F.Bahçe'den Benzema sürprizi!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! 09:42
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 09:00
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? 00:05
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05