Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 15 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 08:11
BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 Valerenga - Wolfsburg (Disney+)

19:45 Lyon - St. Pölten (Disney+)

22:00 Chelsea - Paris FC (Disney+)

22:00 OH Leuven - Twente (Disney+)

22:00 Roma - Barcelona (Disney+)

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

18:00 Spartak Subotica - Breidablik

19:00 FC Nordsjaelland - Gintra Universitetas

19:00 Fortuna Hjörring - Vorskla Poltava

19:00 Vllaznia - Inter Milano

20:00 Rosengard - Sporting CP

20:00 Slovacko - Eintracht Frankfurt

20:45 Austria Wien - Slavia Praha

21:35 Glasgow City - Koge

22:00 Sporting Braga - Anderlecht

15 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar listesi!

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

