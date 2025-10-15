Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 Valerenga - Wolfsburg (Disney+)
19:45 Lyon - St. Pölten (Disney+)
22:00 Chelsea - Paris FC (Disney+)
22:00 OH Leuven - Twente (Disney+)
22:00 Roma - Barcelona (Disney+)
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası
18:00 Spartak Subotica - Breidablik
19:00 FC Nordsjaelland - Gintra Universitetas
19:00 Fortuna Hjörring - Vorskla Poltava
19:00 Vllaznia - Inter Milano
20:00 Rosengard - Sporting CP
20:00 Slovacko - Eintracht Frankfurt
20:45 Austria Wien - Slavia Praha
21:35 Glasgow City - Koge
22:00 Sporting Braga - Anderlecht
