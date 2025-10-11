Norveç 5-0 İsrail | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç, sahasında İsrail ile karşılaştı. Rakibini 5-0 yenen ev sahibi takım, 6'da 6 yaparak büyük avantaj yakaladı.

Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve 6. dakikada penaltı kazanan Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland ile atışı kaçırsa da gol için fazla beklemedi. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Anan Khalaili'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Haaland ile 27. dakikada ikinci golü bulan Norveç, bir dakika sonra Idan Nachjmias ile yarım saat olmadan farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İlk yarıda attığı bir golün ardından Haaland, 63 ve 72. dakikalarda da attığı gollerle maçta "hat trick" yaptı ve Norveç, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

MAÇ BOYUNCA FİLİSTİN'E DESTEK

Norveç Futbol Federasyonunun ağustos ayında maçı tüm gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıklamasıyla başlayan süreç, karşılaşma boyunca tribünleri dolduran binlerce futbolseverin Filistin'e destek vermesiyle devam etti.

Norveçli taraftarlar, federasyonun izin vermesiyle stada Norveç ve Filistin bayraklarıyla gelerek desteklerini sürdürdü.

4 BİN KIRMIZI KART

Norveç-İsrail maçını izleyen taraftarlar, hazırladıkları organizasyonla İsrail'e "kırmızı kart" gösterdi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle uluslararası futboldan men edilmesini isteyen futbolseverler, "Futbola kan bulaşmaması" için imza kampanyalarıyla UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunmuştu.

31 YIL SONRA ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Norveç-İsrail karşılaşması, 1994 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana en üst düzeyli spor etkinliği oldu.

Başkent Oslo'da güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılırken, Ullevaal Stadı'nın üzerindeki hava sahası "uçuşa yasak bölge" ilan edildi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle 27 bin kişilik Ullevaal Stadı'nın kapasitesi 3 bin kişi azaltılarak 24 bine düşürüldü.

27 YILLIK ÖZLEM BİTMEK ÜZERE

İsrail'i yenerek I Grubu'nda 6'da 6 yapan Norveç, 27 yıllık Dünya Kupası özlemini sonlandırmaya bir adım daha yaklaştı.

En son Fransa 98'de mücadele eden Norveç, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na grup birincileri doğrudan gidiyor. İkinci sırada yer alan takımlar ise play-off oynayacak.