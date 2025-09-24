CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Bucaspor'da 2021'den sonra tekrar Tolga Doğantez dönemi!

50 yaşındaki teknik adam Tolga Doğantez 5'inci kez sarı-lacivertlilerin başında. İşte Tolga Doğantez hakkında bilgiler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 16:12
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Sincan Belediyesi Ankaraspor'a yenilip 1 puanla dibe demir atan Bucaspor 1928'de teknik direktör Evrensel Heper ile yollar ayrılırken, dümene Tolga Doğantez'in getirildiği ifade edildi. Daha önce 4 ayrı dönemde Bucaspor 1928'i çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam 5'inci kez sarı-lacivertlilerin başına geçti.

Doğantez 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da Bucaspor 1928'i çalıştırmıştı. Bucaspor 1928, Evrensel Heper yönetiminde 5 maçta 4 yenilgi ve 1 mağlubiyet elde etmiş, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda İzmir Çoruhlu'ya yenilip elenmişti. Heper, Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in ekibine dahil oldu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
