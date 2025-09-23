Bugünkü maçlar 23 Eylül Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

17:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

20:00 Iğdır FK - Hatayspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 Çorum FK - Serik Spor (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

20:00 Athletic Bilbao - Girona

20:00 Espanyol - Valencia

22:30 Sevilla - Villarreal

22:30 Levante - Real Madrid

Portekiz - Premier Lig

22:15 Benfica - Rio Ave

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...