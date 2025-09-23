Bugünkü maçlar 23 Eylül Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
23 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
1. Lig
17:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
20:00 Iğdır FK - Hatayspor (TRT Tabii Spor 6)
20:00 Çorum FK - Serik Spor (TRT Spor)
İspanya - LaLiga
20:00 Athletic Bilbao - Girona
22:30 Sevilla - Villarreal
22:30 Levante - Real Madrid
Portekiz - Premier Lig
22:15 Benfica - Rio Ave
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...