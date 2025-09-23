CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 23 Eylül Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 23 Eylül Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Eylül Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 23 Eylül Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

17:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

20:00 Iğdır FK - Hatayspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 Çorum FK - Serik Spor (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

20:00 Athletic Bilbao - Girona

20:00 Espanyol - Valencia

22:30 Sevilla - Villarreal

22:30 Levante - Real Madrid

Portekiz - Premier Lig

22:15 Benfica - Rio Ave

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası! Görenleri hayran bırakan o ev: "Masal gibi..."
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında
F.Bahçe revizyona gidiyor!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 09:16
Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... 09:09
"Torreira'yı örnek alsın" "Torreira'yı örnek alsın" 08:41
Bugünkü maçlar 23 Eylül Salı 2025 Bugünkü maçlar 23 Eylül Salı 2025 08:20
Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? 07:47
Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! 00:29
Daha Eski
Buruk'tan Osimhen açıklaması! Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:28
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! 00:28
Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! 00:28
Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! 00:28
Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! 00:28
Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! 00:28