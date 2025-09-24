Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Midtjylland - Sturm Graz (TRT Spor)

19:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (TRT 1)

22:00 Sporting Braga - Feyenoord (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Real Betis - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor)

22:00 Freiburg - Basel (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Kızılyıldız - Celtic (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Nice - Roma (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Malmö FF - Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor 3)

1. Lig

14:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)

17:00 Erzurumspor FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

20:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 Bodrum FK - Van Spor FK (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

20:00 Getafe - Deportivo Alaves

22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano

22:30 Real Sociedad - Mallorca

