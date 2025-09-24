CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 24 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 08:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Midtjylland - Sturm Graz (TRT Spor)

19:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (TRT 1)

22:00 Sporting Braga - Feyenoord (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Real Betis - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor)

22:00 Freiburg - Basel (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Kızılyıldız - Celtic (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Nice - Roma (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Malmö FF - Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor 3)

1. Lig

14:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)

17:00 Erzurumspor FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

20:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 Bodrum FK - Van Spor FK (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

20:00 Getafe - Deportivo Alaves

22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano

22:30 Real Sociedad - Mallorca

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar!
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
DİĞER
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Jose Mourinho sözleri! Eleştirilere yanıt verdi...
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 08:12
Rafa Silva sol kanada Rafa Silva sol kanada 01:05
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 00:47
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 00:47
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:47
Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! 00:47
Daha Eski
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:47
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 00:47
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 00:47
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:47
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 00:47
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 00:47