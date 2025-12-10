CANLI SKOR ANA SAYFA
Kenan Yıldız'a bir ödül daha! Serie A'da MVP seçildi

Kenan Yıldız'a bir ödül daha! Serie A'da MVP seçildi

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, Serie A'da ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 22:14
Kenan Yıldız'a bir ödül daha! Serie A'da MVP seçildi

Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 10 - 13. hafta maçlarında 23 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen genç futbolcu, kasım ayının yükselen yıldızı seçildi.

Kenan, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.

Ligde kasım ayında 3 maça çıkan Kenan, 2 gole imza attı.

Genç forvet ayrıca, 19 kez forma giydiği tüm kulvarlarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da ağustosta da ayın en iyi oyuncusu seçilmişti.

