CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 25 Eylül Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 25 Eylül Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 25 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 08:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 25 Eylül Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Go Ahead Eagles - FCSB (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Lille - Brann (TRT Tabii Spor)

22:00 Stuttgart - Celta Vigo (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Rangers - Genk (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Utrecht - Lyon (TRT Spor)

22:00 Salzburg - Porto (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Young Boys - Panathinaikos (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Tabii Spor)

1. Lig

17:00 Sivasspor - Adana Demirspor (TRT Spor)

20:00 Amed SK - Sarıyer (TRT Spor)

20:00 Pendikspor - Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)

İspanya - LaLiga

20:30 Osasuna - Elche

22:30 Real Oviedo - Barcelona

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:10 Khaleej - Al Taawon

18:25 Al Shabab Riyadh - Al Kholood

21:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe Zagreb’de mağlup oldu
Osimhen'den G.Saray'a müjdeli haber!
DİĞER
Begüm Topçu Turay anlattı: Deniz Yıldızı’ndan sonra ara verip Banu’yu unutturmak istedim!
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Tedesco: Yemememiz gereken goller yedik
G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liderde Berat Luş şov Liderde Berat Luş şov 01:14
Manisa FK siftah yaptı Manisa FK siftah yaptı 01:13
Bodrum FK Seferi'yle coştu Bodrum FK Seferi'yle coştu 01:13
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 01:12
Dadaş'a şok! Dadaş'a şok! 01:11
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 01:11
Daha Eski
Yeni nesil saçmalık ! Yeni nesil saçmalık ! 01:10
Rafa güneştir Rafa güneştir 01:09
Sıfır, sıfır, sıfır! Sıfır, sıfır, sıfır! 01:08
Kartal pençesi Kartal pençesi 01:08
Zajc bu kez rakip Zajc bu kez rakip 01:07
Yeni yönetim uğurladı Yeni yönetim uğurladı 01:06