Bugünkü maçlar 25 Eylül Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
19:45 Go Ahead Eagles - FCSB (TRT Tabii Spor 1)
19:45 Lille - Brann (TRT Tabii Spor)
22:00 Stuttgart - Celta Vigo (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Rangers - Genk (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Utrecht - Lyon (TRT Spor)
22:00 Salzburg - Porto (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Young Boys - Panathinaikos (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Tabii Spor)
1. Lig
17:00 Sivasspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
20:00 Amed SK - Sarıyer (TRT Spor)
20:00 Pendikspor - Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)
İspanya - LaLiga
20:30 Osasuna - Elche
22:30 Real Oviedo - Barcelona
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:10 Khaleej - Al Taawon
18:25 Al Shabab Riyadh - Al Kholood
21:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud
