Bugünkü maçlar 26 Eylül Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
26 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Alanyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
İspanya - LaLiga
22:00 Girona - Espanyol
Fransa - Ligue 1
21:45 RC Strasbourg - Marsilya
Almanya - Bundesliga
21:30 Bayern Münih - Werder Bremen
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:35 Al Hazm - Al Ahli Jeddah
18:40 Damac FC - Al Ettifaq
21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...