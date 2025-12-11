CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Temsilcimizin zaferinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 01:27
Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e çıkardı.

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

Sarı-lacivertlilerin kazandığı haftada Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Monaco'ya mağlup olurken, Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor da AEK'e kaybetti.

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

İşte UEFA'nın güncel puan durumu...

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

1- İNGİLTERE: 103.339

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

2- İTALYA: 91.946

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

3- İSPANYA: 85.331

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

4- ALMANYA: 82.261

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

5- FRANSA: 74.679

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

6- HOLLANDA: 65.367

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

7- PORTEKİZ: 63.267

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

8- BELÇİKA: 57.750

Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

9- TÜRKİYE: 47.800

