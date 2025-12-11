Fenerbahçe farklı kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralamamız

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e çıkardı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı haftada Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Monaco'ya mağlup olurken, Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor da AEK'e kaybetti. İşte UEFA'nın güncel puan durumu... 1- İNGİLTERE: 103.339 2- İTALYA: 91.946 3- İSPANYA: 85.331 4- ALMANYA: 82.261 5- FRANSA: 74.679 6- HOLLANDA: 65.367 7- PORTEKİZ: 63.267 8- BELÇİKA: 57.750 9- TÜRKİYE: 47.800 10- ÇEKYA: 44.900