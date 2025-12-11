CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes İspanya'da Valencia'ya kaybetti!

Anadolu Efes İspanya'da Valencia'ya kaybetti!

EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Valencia Basket'e 94-82 mağlup oldu. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 00:24 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 00:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes İspanya'da Valencia'ya kaybetti!

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket'e 94-82 yenildi.

Roig Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-20 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 45-39 üstünlükle gitti.

Mücadele boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında üçüncü periyodu 71-59 önde tamamlayan Valencia Basket, maçı 94-82 kazandı.

Kameron Taylor, 20 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk ekipte Jordan Loyd ve Isaia Cordinier'nin 18'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İspanya temsilcisi, üst üste 4 olmak üzere 10. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise art arda 3 ve sezonun 10. yenilgisini yaşadı.

