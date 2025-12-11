CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Osimhen Onuachu ve Ndidi Nijerya'nın Afrika Kupası kadrosunda yer aldı

Osimhen Onuachu ve Ndidi Nijerya'nın Afrika Kupası kadrosunda yer aldı

Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfred Ndidi, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacak Nijerya'nın geniş kadrosunda yer aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 23:14 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 23:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen Onuachu ve Ndidi Nijerya'nın Afrika Kupası kadrosunda yer aldı

Trendyol Süper Lig'de forma giyen Wilfred Ndidi, Paul Onuachu ve Victor Osimhen, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.

Nijerya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Eric Chelle, 21 Aralık-18 Ocak tarihlerindeki turnuva öncesi 28 kişilik kadroyu belirledi.

Aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Defans: Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)

Orta saha: Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)

Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra).

Samsun AEK engelini aşamadı!
REKLAM-CASPER
DİĞER
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Yeni adresi belli oluyor...
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke yine yeniden penaltı kurtardı! Berke yine yeniden penaltı kurtardı! 22:06
Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı 21:49
F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü 21:26
Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! 21:02
Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! 20:35
Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız 20:20
Daha Eski
Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! 20:03
F.Bahçe'den santrfor operasyonu! F.Bahçe'den santrfor operasyonu! 19:58
Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! 19:46
Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? 19:39
Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! 19:07
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! 18:55