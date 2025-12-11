Brann-Fenerbahçe CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Brann ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Zorlu Norveç deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, ilk 24'e kalma adına büyük önem taşıyan bu karşılaşmada hata yapmadan dönmek istiyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.

F.Bahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Brann-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Brann-Fenerbahçe maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başladı.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann Stadyumu'nda oynanan Brann-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KANARYA'DA HEDEF İLK 24

Domenico Tedesco yönetiminde Norveç'te kritik bir maça çıkan Fenerbahçe, Brann karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon Avrupa'da 5 maçta 2 galibiyet alan Kanarya, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplarken, 20. sırada yer alıyor. Brann ise sarı-lacivertli ekiple aynı puana sahip olup, averajla 19. sırada bulunuyor.

NORVEÇ TAKIMLARINA KARŞI 3. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar Norveç takımlarından sadece Molde ile karşılaştı. Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonu grup aşamasında Molde ile eşleşen sarı-lacivertliler, evindeki maçta rakibine 3-1 mağlup olurken, deplasmanda da 2-0'lık skorla kazandı. O dönem iki takım da grubu ilk 2 sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Kanarya, 10 yıl sonra Norveç'te sahaya çıktı.

JHON DURAN CEZALI

Sarı-lacivertlilerin oynadığı Ferencvaros mücadelesinin son dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Jhon Duran, cezası nedeniyle Brann maçında forma giyemeyecek. 21 yaşındaki forvet Avrupa Ligi'nde bu sezon 3 maçta süre aldı.

EN-NESYRI YENİDEN 11'DE

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e döndü. Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

FENERBAHÇE KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de çok sayıda eksik isim bulunuyor: Henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Nelson Semedo ve "bazı kas durumları" sebebiyle Asensio maçta forma giyemedi. Ağrı hisseden Szymanski ve Edson Alvarez ise yedek kulübesinde yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ GOLCÜLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 5 golün 3'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Milli futbolcu, Nice ve Stuttgart maçlarında attığı gollerle takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'nın da 1'er golü bulunuyor.

BRANN MAÇLARI

Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Brann ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalıyor. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Valentin Evrard yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat oldu. Karşılaşmada VAR koltuğunda Fransız Eric Wattellier oturuyor. AVAR'da ise Marc Bollengier yer aldı.