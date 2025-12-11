Samsunspor evinde AEK engelini aşamadı! İşte maçın özeti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, evinde Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Samsunspor'un tek golü 4. dakikada Harold Moukoudi'nin kendi kalesine attığı golle geldi. AEK Atina'nın galibiyet gollerini ise 52. dakikada Razvan Marin ve 63. dakikada Aboubakary Koita kaydetti. Bu sonuçla 10 puanda kalan Samsunspor UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk yenilgisini almış oldu. AEK Atina ise puanını 10'a yükselterek temsilcimizin önüne geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Samsunspor atağında Musaba'nın ceza sahasına yaptığı ortada Moukoudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla gitti: 1-0.

8'inci dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruşta Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

12'nci dakikada Musaba'nın pasıyla buluşan Ntcham, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

28'inci dakikada Mouandilmadji'nin pasıyla buluşan Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden kaleye çektiği şutu kaleci Strakoşa ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada Zeki Yavru'nun pasıyla buluşan Moundilmadji ceza saha dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

52'nci dakikada Marin'in kullandığı serbest vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

63'üncü dakikada birebirde Van Drongelen'i geçen Koita, ceza sahasından vuruşunda takımının 2'nci golünü yazdırdı: 1-2.

90+5'inci dakikada Mendes'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ceesay'ın kafa vuruşunda kaleci Strakosha topu son anda kornere çeldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOOLLL!!! Temsilcimiz Samsunspor maça golle başladı!! Musaba çevirdi topu, Moukoudi kendi kalesine attı! 1-0! pic.twitter.com/cBYCUzs5lB — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

AEK, Marin'in serbest vuruştan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/YkdjAo9DLa — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025