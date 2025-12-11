CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Samsunspor evinde AEK engelini aşamadı! İşte maçın özeti

Samsunspor evinde AEK engelini aşamadı! İşte maçın özeti

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor evinde AEK'ya 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 22:39 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 23:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor evinde AEK engelini aşamadı! İşte maçın özeti

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, evinde Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Samsunspor'un tek golü 4. dakikada Harold Moukoudi'nin kendi kalesine attığı golle geldi. AEK Atina'nın galibiyet gollerini ise 52. dakikada Razvan Marin ve 63. dakikada Aboubakary Koita kaydetti. Bu sonuçla 10 puanda kalan Samsunspor UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk yenilgisini almış oldu. AEK Atina ise puanını 10'a yükselterek temsilcimizin önüne geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Samsunspor atağında Musaba'nın ceza sahasına yaptığı ortada Moukoudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla gitti: 1-0.

8'inci dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruşta Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

12'nci dakikada Musaba'nın pasıyla buluşan Ntcham, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

28'inci dakikada Mouandilmadji'nin pasıyla buluşan Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden kaleye çektiği şutu kaleci Strakoşa ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada Zeki Yavru'nun pasıyla buluşan Moundilmadji ceza saha dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

52'nci dakikada Marin'in kullandığı serbest vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

63'üncü dakikada birebirde Van Drongelen'i geçen Koita, ceza sahasından vuruşunda takımının 2'nci golünü yazdırdı: 1-2.

90+5'inci dakikada Mendes'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ceesay'ın kafa vuruşunda kaleci Strakosha topu son anda kornere çeldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

REKLAM-CASPER
Brann-F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
REKLAM - TÜRK TELEKOM
F.Bahçe'den santrfor operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke yine yeniden penaltı kurtardı! Berke yine yeniden penaltı kurtardı! 22:06
Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı 21:49
F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü 21:26
Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! 21:02
Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! 20:35
Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız 20:20
Daha Eski
Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! 20:03
F.Bahçe'den santrfor operasyonu! F.Bahçe'den santrfor operasyonu! 19:58
Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! 19:46
Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? 19:39
Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! 19:07
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! 18:55