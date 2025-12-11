Fenerbahçe Norveç'te doludizgin: İşte maçın özeti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Norveç ekibi Brann'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibini 4-0'lık skorla geçmeyi başararak ilk 8 ihtimalini kuvvetlendirdi. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 00:51 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 01:06
Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36., 44. ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.

Brann'da Eivind Helland 18. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran sarı-lacivertliler, ilk 8 umutlarını kuvvetlendirdi. Brann ise 8 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

