Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Müthiş oynadık

Müthiş oynadık

Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle “Oyuncularımızı tebrik ederim. Müthiş oynadılar” diye konuştu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Müthiş oynadık

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle farklı galibiyetten ötürü oyuncularını tebrik etti. 46 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Oyuncularımız 90 dakika boyunca müthiş oynadılar. A'dan Z'ye istediğimiz oyunu uyguladılar. Maça iyi başladık, erken gol bulduk. Baskımız sürüyordu. Bir dönem oyunun kontrolünü kaybettik, ama kırmızı kart oldu ve oyunun kontrolünü ele geçirdik. İyi bir skor. İlk 8 hedefimize iyice yaklaştık. Sonuna kadar gideceğiz."

