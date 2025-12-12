CANLI SKOR ANA SAYFA
Kerem şov yaptı

Kerem şov yaptı

Brann ağlarını sallayan milli yıldız, 5 maçta 4 gole ulaşarak Tuncay Şanlı’yı yakaladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Kerem şov yaptı

Süper Lig'de performansı eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise adeta şov yapıyor. Henüz 5'inci dakikada Nene'nin asistinde şık bir aşırtma golüyle perdeyi açan milli yıldız, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmada 4'üncü golüne ulaştı. Tuncay Şanlı'nın 2006-07 sezonunda Avrupa Ligi'nde kaydettiği 4 gollük performansı yakalayan Kerem Aktürkoğlu, 18 yıl sonra bu seviyeye ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

