Norveç'te Samba

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderson Talisca resitali sürüyor. Brann maçına ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız müthiş performansıyla temsilcimizi sırtlayan isim oldu. Dakikalar 36'yı gösterirken Oosterwolde'nin indirdiği topu şık biçimde kontrol eden Sambacı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4 dakika sonra Talisca'nın enfes volesini kaleci son anda kornere çeldi. 31 yaşındaki futbolcu 44'te bir kez daha sahneye çıktı ve topu göğsüyle yumuşatarak bir kez daha ağları salladı.

2 MAÇTA 4 KEZ AĞLARI SARSTI

Brezilyalı yıldız 65. dakikada Levent'in ortasında bu kez kafa vuruşuyla hat-trick yaptı, süper oyunuyla geceye damgasını vurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde toplam gol sayısını 4'e yükselten Talisca, Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Ferencvaros maçında sarı-lacivertli takımın golünü kaydetmiş, Nice karşısında 1 asiste imza atmıştı. Sambacı Avrupa kulvarında toplam 5 gole direkt katkıda bulundu. Süper Lig'de ise toplam 15 müsabakada forma şansı bulan tecrübeli futbolcu, 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

ÇOK İYİYDİK

Talisca maç sonrası şöyle konuştu: "Saha zemini bize yardım etmedi, ama çok iyi oynadık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Her maç önemli ve zor. Hocamızın istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık."

BUNUN ADI RESİTAL

Anderson Talisca sağ ayak, sol ayak ve kafayla attığı gollerle uzun yıllar unutulmayacak bir performans sergiledi.

NENE YİNE ASİST YAPTI

Brann maçına ilk 11'de başlayan Dorgeles Nene, sağ kanattaki etkili performansıyla beğeni topladı. Kerem'in ilk golünün pasını veren Malili yıldız, sahada basmadık yer bırakmadı. 57'de net bir pozisyondan yararlanamayan genç oyuncu, Ferencvaros karşısında da bir asist yapmıştı.

BROWN ÇOK ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, gerek savunma gerek hücuma yaptığı katkıyla gecenin iyileri arasındaydı. Sol kanatta adeta mekik dokuyan 23 yaşındaki oyuncu, Talisca'nın üçüncü golünün asistini yaptı. Brown 61'inci dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

OOSTERWOLDE DUVAR GİBİ

Milan Skriniar ile birlikte Fenerbahçe savunmasının göbeğinde görev alan Jayden Oosterwolde, mücadele gücüyle dikkat çekerken, rakip forvetlere göz açtırmadı. Anderson Talisca'ya gol pası veren Hollandalı oyuncu, bu sezon ilk kez bir maçta asist yaptı.

LEVENT YİNE 'ALDA AT' DEDİ

61. dakikada Archie Brown'ın yerine oyuna dahil olan Levent Mercan skora katkı yapmayı sürdürdü. 25 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 3 dakika sonra Anderson Talisca'ya asist yaptı. Gurbetçi futbolcunun sol kanattan adrese teslim ortasında Brezilyalı yıldız kafayla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertli oyuncu Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde de Duran'ın attığı kafa golünün ortasını yapmıştı

HELLAND'A DİREKT KIRMIZI

Brann, Fenerbahçe karşısında maçın 18'inci dakikasında 10 kişi kaldı. Bu dakikada Helland savunma arkasına sarkan Youssef EnNesyri'yi omuzundan çekerek düşürdü. Fransız hakem Willy Delajod son adam olduğu ve bariz gol şansını engellediği için 20 yaşındaki savunmacıya tereddütsüz kırmızı kart gösterdi. Bu karara şiddetli bir şekilde itiraz eden Brann Teknik Direktörü Alexandersson sarı kartla cezalandırıldı.