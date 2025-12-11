UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta sona erdi! İşte maç sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
Fenerbahçe, deplasmanda Brann'ı 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler, 6 maçta 11 puanla 12. basamakta yer aldı.
Go Ahead Eagles'ı 2-1 mağlup eden Olimpik Lyon, 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, Celtic'i 3-0'lık skorla geçti. Karşılaşmada 90 dakika görev yapan Zeki, ikinci golün pasını verdi.
Porto ise milli oyuncu Deniz Gül'ün 58. dakikada oyuna girdiği mücadelede Malmö'yü 2-1 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Porto (Portekiz) - Malmö (İsveç): 2-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-1
Celtic (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-3
Basel (İsviçre) - Aston Villa (İngiltere): 1-2
Freiburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-0
FCSB (Romanya) - Feyenoord (Hollanda): 4-3
Celta Vigo (İspanya) - Bologna (İtalya): 1-2
Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0
Brann (Norveç) - Fenerbahçe: 0-4