Haberler Fenerbahçe Zeki Murat Göle: İlk 8 hedefimize iyice yaklaştık

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 01:33
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ZEKİ MURAT GÖLE'NİN AÇIKLAMALARI

Oyuncularımızı tebrik ederim. 90 dakika boyunca müthiş oynadılar. A'dan Z'ye istediğimiz oyunu uyguladılar. Maça iyi başladık, erken gol bulduk. Baskımız sürüyordu. Bir dönem oyunun kontrolünü kaybettik ama orada kırmızı kart oldu ve tüm oyunu ele geçirdi. İyi bir skor. İlk 8 hedefimize iyice yaklaştık. Hedeflerimiz var. Sonuna kadar gideceğiz.

Talisca'nın hat-trick'i çok önemliydi. Değerli bir oyuncu bizim için. Stoperimiz Kamil Efe'ye de 10 dakika süre verebildik. Benim için değerli bir andı, ben de altyapı hocası olarak buraya çıktım.

SON DAKİKA
